2023-11-05 12:38:24 Klavyenizden çıkan sesten dolayı her şeyinizi kaybedebilirsiniz! Tehlikeyi öğrenince şoke olacaksınız! Aman Allahım
Kurumsal firmalar hemen her gün çeşitli siber saldırılara maruz kalıyor. Firma çalışanlarını hedef alan siber korsanlar, şirketin internet ağına erişmek için yeni yöntemler geliştiriyor. Uzmanlar, yapay zeka destekli 'ses' odaklı siber saldırılara dikkati çekti. İşte detaylar... Geliştirilen yeni bir yapay zeka modeli klavyedeki tuş seslerini anlamlandırarak yüzde 90 doğruluk oranıyla hangi tuşlara basıldığını anlayabiliyor. Özellikle de Zoom toplantıları esnasında mikrofon açıkken yapılan yazışmaların bu şekilde dışarı sızabilmesi kulağa oldukça korkunç geliyor. Üç araştırmacı, tuş vuruşlarını kaydederek ve bir derin öğrenme modelini eğiterek, tek tek tuşların ses profillerine dayalı olarak uzaktaki tuş vuruşlarını yorumlamada yüzde 90'dan fazla doğruluk elde ettiklerini iddia ediyor.