Klavyenizden çıkan sesten dolayı her şeyinizi kaybedebilirsiniz! Tehlikeyi öğrenince şoke olacaksınız! Aman Allahım

İngiliz araştırmacılar Joshua Harrison, Ehsan Toreini ve Marhyam Mehrnezhad son makalelerinde, hayatımızın pek çok alanında bulunan makine öğrenimi, mikrofon ve görüntülü arama üçlüsünün klavyeler için her zamankinden daha büyük bir tehdit oluşturduğunu öne sürüyor. Uzmanların iddiasına göre özellikle kafe, kütüphane veya ofis gibi daha sessiz kamusal alanlarda dizüstü bilgisayarların klavyelerinin kaydedilmesi daha olası. Ayrıca çoğu dizüstü bilgisayarın klavyesi birbirine benziyor ve aralarında benzer akustik profillere sahip tek tip, modüler olmayan klavye kullanıyor. Araştırmacılar konseptlerini test etmek için 2021 model bir MacBook Pro kullandılar. Son iki yıldaki ve potansiyel olarak gelecekteki modelleriyle aynı anahtar tasarımına sahip bir klavyesi olan bu dizüstü bilgisayarda, modellerini her tuşla ilişkili dalga formları üzerinde eğitmek için her biri 25 kez olmak üzere 36 tuşa bastılar.