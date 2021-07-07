KKTC'de Fuat Oktay'dan dünyaya mesaj: Bunun en büyük göstergesi...

Oktay'a, incelemeler sırasında KKTC Başbakanı Ersan Saner, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmi Canaltay, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer eşlik etti. Oktay, burada yaptığı konuşmada, "KKTC'de sürekli yerel ve uzaktan takip ettiğimiz projeleri yerinde görmek istedik. (Bu), Türkiye olarak Kıbrıs'a verdiğimiz değerin de çok ciddi bir göstergesi." dedi. Son bir yıl içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'yi 2'inci kez ziyaret edeceğini hatırlatan Oktay, "Hem onunla ilgili proje ve hazırlıkları yerinde görmek aynı zamanda da yürüttüğümüz projeleri bizzat sahada yine yerinde görüp inceleyip zaten uzaktan da yerelden de olsa sürekli takip ettiğimiz projeleri sahada da görmek istedik. Kısmet olursa bu gördüğünüz yol 20 Temmuz'da açılışa hazır hale gelecek ve Lefkoşa'nın trafik yükünü de almış olacak." diye konuştu.