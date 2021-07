KKTC'de Fuat Oktay'dan dünyaya mesaj: Bunun en büyük göstergesi...

KKTC'nin Türkiye ile yaptığı anlaşmalar sayesinde her geçen gün güçlenmekte olduğunun altını çizen Saner, Türkiye'nin her alandaki desteğinin kendilerini daha da güçlü kıldığını söyledi. Saner, "Özellikle tüm dünyayı sarsan pandemi döneminde ülkemizin en büyük ihtiyacı olan aşı konusunda ortaya koyduğunuz kararlı tutum ve 'ana şefkatiyle' KKTC'ye ulaştırdığınız aşılar sayesinde de bugün 240 bin doz aşıyı vatandaşlarımıza tatbik ettik. Toplumsal bağışıklığın kazanılmasında sağladığınız katkılar da yadsınamaz." dedi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) desteklerinin ikinci paketinin devrede olduğuna değinen Saner, en son gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinde Oktay'ın talimatıyla 90 milyon liralık bir hibe programının başladığını hatırlattı. Saner, her alanda esnaf ve girişimcinin bu hibe programından yararlanıyor olmasının toplumda farklı bir sevinç yarattığını belirterek, "Hükümetimize verdiğiniz bu güçlü destek, halkımız adına proje üretmek adına bizleri çok güçlü kılmaktadır." ifadelerini kullandı.