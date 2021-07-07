KKTC'de Fuat Oktay'dan dünyaya mesaj: Bunun en büyük göstergesi...

"Ana vatan Türkiye ile birlikte hareket etmek gücümüze güç katmaktadır" - Başbakan Saner ise "KKTC olarak Türkiye ile birlikte hareket ettiğimiz zaman, bu coğrafyada yapamayacağımız hiçbir şeyin olmadığına inanıyoruz. Başta Mavi Vatan olmak üzere, Türk ulusunun hak ve çıkarlarını korumak KKTC hükümetinin de en önemli görevleri arasında yer almaktadır. Ana vatan Türkiye ile birlikte hareket etmek, gücümüze güç katmaktadır." dedi. BM çerçevesinde yapılan müzakerelerde ve en son nisanda Cenevre'de yapılan 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansında Kıbrıs Rum kesiminin uzlaşmaz tutumunun ortada olduğunu ifade eden Saner, bugüne kadar 4 farklı BM Genel Sekreterinin hazırlamış olduğu raporların tümünün Rum kesimi tarafından reddedildiğini hatırlattı. Saner, "Kıbrıs'ta bir işgal sorunu vardır, bu işgal sorunu 1963 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tek yanlı olarak Rumlar tarafından işgal edilmesinden geçmektedir. 1974 yılında ana vatan Türkiye garantörlük hakkını kullanarak, Kıbrıs'taki soydaşlarını Barış Harekatı ile özgürlüğüne kavuşturmuştur. O günden bugüne Kıbrıs'ın hiçbir kesiminde en ufak bir olayın gerçekleşmemesi bunun en güzel kanıtıdır." diye konuştu.