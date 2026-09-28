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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’dan rest: İş olsun diye müzakere olmaz! Ben çözüm istiyorum

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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’dan rest: İş olsun diye müzakere olmaz! Ben çözüm istiyorum

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Temmuz ayında 7 Güven Artırıcı Önlem ortaya koyduğunu ve bunlardan 6’sını kabul ettiklerini Tufan Erhürman, Rum Kesiminin ise son liderler görüşmesine 19 yeni öneriyle geldiğini belirtti. Bu tavra tepki gösteren Erhürman, üçlü ve 5+1 formatındaki toplantıların sonuç üretmesi gerektiğini belirterek, "İş olsun diye 5+1 yapmam. İş olsun diye üçlü toplantı yapmam. İş olsun diye müzakereye başlamam. Ben çözüm istiyorum" dedi.

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Foto - KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’dan rest: İş olsun diye müzakere olmaz! Ben çözüm istiyorum

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirdiği New York temaslarının ardından Cumhurbaşkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Temmuz ayındaki Kıbrıs ziyaretinde Güven Artırıcı Önlemler, metodoloji ve öze ilişkin konularda ilerleme beklediğini, gerekli şartların oluşması halinde sonuç odaklı bir 5+1 toplantısı gerçekleştirmek istediğini söyledi. Guterres'in geçiş noktaları, mayınların temizlenmesi, afetlere ortak müdahale mekanizması, düzensiz göçle mücadelede ortak mekanizma, sivil toplum danışma birimi, spor ve karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakkı olmak üzere 7 Güven Artırıcı Önlem ortaya koyduğunu hatırlatan Tufan Erhürman, "Bu yedinin altı tanesini aynen kabul ettik. Hiç tartışmadık. Geçiş noktalarını da reddetmedik. Bunun üzerinde tartışmaya devam edelim dedik" dedi.

#2
Foto - KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’dan rest: İş olsun diye müzakere olmaz! Ben çözüm istiyorum

Hristodulidis'in ise son liderler görüşmesinde 19 yeni öneriyi masaya getirdiğini belirten Erhürman, "Sayın Genel Sekreter Temmuz ayında 7 madde getiriyor. Önümüzde maksimum iki buçuk, üç ay var. Bu pişmiş aşa su katılıp da Genel Sekreter gidene kadar idare edelim, orada burada fotoğraf verelim, pozitif mesajlar verelim ama hiçbir sonuca ulaşmayalım. Böyle bir düzenek içerisinde yer almayacağımı çok açık şekilde söyledim" diye konuştu.

#3
Foto - KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’dan rest: İş olsun diye müzakere olmaz! Ben çözüm istiyorum

New York'ta planlanmış bir üçlü liderler görüşmesi bulunmadığını vurgulayan Erhürman, üçlü görüşme önerisinin Guterres'ten değil Hristodulidis'ten geldiğini söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar aracılığıyla kendisine iletilen öneriye verdiği cevaba da değindi. Tufan Erhürman, "Yedi tane ev ödevimiz var Güven Artırıcı Önlemlerle ilgili. Bunlardan birkaç tanesi üzerinde, yedide yedi demiyorum, birkaç tanesi üzerinde uzlaşma ihtimalimiz varsa ve Sayın Genel Sekreter'in de zamanı müsaitse böyle bir görüşmeye katılacağımı bildirdim" ifadelerini kullandı. Daha sonra dönüşümlü başkanlık konusunda da uzlaşma ihtimali bulunduğunun kendisine aktarıldığını belirten Erhürman, bu konuda da ilerleme zemini bulunması halinde toplantıya katılabileceğini ilettiğini söyledi.

#4
Foto - KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’dan rest: İş olsun diye müzakere olmaz! Ben çözüm istiyorum

Rum basınında kendisinin Guterres'in üçlü görüşme çağrısını reddettiği yönündeki haberlere değinen Tufan Erhürman, "Bunlar Genel Sekreter'in davetleri değildi. Sayın Hristodulidis'in görüşme talepleriydi. Ben de reddetmedim" dedi. Erhürman, Holguin'in açıklamalarının da bunu teyit ettiğini belirterek, "'İki-üç tanesinde olsun anlaşma ihtimalimiz varsa gelirim' dedim. Cevap gelmedi. ‘Dönüşümlü başkanlık konusunda ilerleme ihtimali varsa gelirim' dedim, yine dönüş olmadı" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’dan rest: İş olsun diye müzakere olmaz! Ben çözüm istiyorum

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, göreve geldiği 11 aylık dönemde Hristodulidis ile 11 kez görüştüğünü, görüşme taleplerini geri çevirmediğini ve daha sık görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Lefkoşa'da görüşmelerin devam edebileceğini vurgulayan Tufan Erhürman, üçlü ve 5+1 formatındaki toplantıların ise sonuç üretmesi gerektiğini belirtti. "Lefkoşa buradadır. İkimiz de döndük New York'tan. İstenirse yarın başlayalım, maraton görüşmeleri yapalım. Ama dert sonuç almaktır" şeklinde konuşan Erhürman, "İş olsun diye 5+1 yapmam. İş olsun diye üçlü toplantı yapmam. İş olsun diye müzakereye başlamam. Ben çözüm istiyorum" dedi. Erhürman ayrıca son 11 ayda Kıbrıs Türk tarafının "güven aşındırıcı eylem ve işlemler" olarak değerlendirdiği 13 gelişmeyi kayıt altına aldığını belirterek, bunları BM, Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası muhatapların gündemine taşıdıklarını söyledi. Kıbrıs Türk tarafının Guterres'in yaklaşımıyla uyumlu olduğunu ifade eden Tufan Erhürman, "Sonuç alıcı 5+1 istiyor muyuz? Evet, istiyoruz. Bütün söylemlerimizde, sürece dair düşüncelerimizde, Güven Artırıcı Önlemlere ilişkin yaklaşımlarımızda ve metodoloji konusundaki yaklaşımlarımızda Sayın Genel Sekreter ile tam bir uyum içindeyiz" diye konuştu.

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