KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’dan rest: İş olsun diye müzakere olmaz! Ben çözüm istiyorum

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, göreve geldiği 11 aylık dönemde Hristodulidis ile 11 kez görüştüğünü, görüşme taleplerini geri çevirmediğini ve daha sık görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Lefkoşa'da görüşmelerin devam edebileceğini vurgulayan Tufan Erhürman, üçlü ve 5+1 formatındaki toplantıların ise sonuç üretmesi gerektiğini belirtti. "Lefkoşa buradadır. İkimiz de döndük New York'tan. İstenirse yarın başlayalım, maraton görüşmeleri yapalım. Ama dert sonuç almaktır" şeklinde konuşan Erhürman, "İş olsun diye 5+1 yapmam. İş olsun diye üçlü toplantı yapmam. İş olsun diye müzakereye başlamam. Ben çözüm istiyorum" dedi. Erhürman ayrıca son 11 ayda Kıbrıs Türk tarafının "güven aşındırıcı eylem ve işlemler" olarak değerlendirdiği 13 gelişmeyi kayıt altına aldığını belirterek, bunları BM, Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası muhatapların gündemine taşıdıklarını söyledi. Kıbrıs Türk tarafının Guterres'in yaklaşımıyla uyumlu olduğunu ifade eden Tufan Erhürman, "Sonuç alıcı 5+1 istiyor muyuz? Evet, istiyoruz. Bütün söylemlerimizde, sürece dair düşüncelerimizde, Güven Artırıcı Önlemlere ilişkin yaklaşımlarımızda ve metodoloji konusundaki yaklaşımlarımızda Sayın Genel Sekreter ile tam bir uyum içindeyiz" diye konuştu.