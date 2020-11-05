Kızlı erkekli evlerdeki intihar ve cinayetleri gördükçe bu haberi hatırlayın ve sorumlusunu görün

Sözcü, 5 Kasım 2013: “Karışma ve karıştırma” Kemalist Sözcü, 2013'de, kızlı-erkekli evlerin yaygınlaşması ve sonrasında muhtemel cinayetlerin artmasının hazırlığı içinde. O gün itibari ile "Karışma ve karıştırma" diyerek, cinayetlerin artmaması için alınan gelişigüzel isteyenin istediği kızla evlilik olmaksızın kaldığı evlerin önüne geçilmesini özgürlüğün kısıtlanması olarak yorumluyorlar.. Apart açıp, yurt açıp da kız ve erkek öğrencileri karma bir şekilde barındırmanın önünü açmaya çalışan Sözcü bugünlerde, özgürlük bahanesi ile istediği karma yurtların, kızlı-erkekli evlerin doğruduğu cinayetler üzerinden yine Erdoğan'a saldırıyor.. Muğla'daki bu, İsparta'daki bu, İzmir'deki bu, Ankara'daki bu dram.. Üniversitede okuduğu sanılan kızlar, ya sınıf arkadaşlarının ya da, civardaki kafelerin sahipleri- part time çalışmak istedikleri işyerlerinin patronları tarafından aldatılıp, cinsel istismara maruz kalıyorlar, sonunda da ya cinayet, ya intihar ile sonuçlanan dramlar yaşanıyor.. Denizli’deki apartta da, o tarihde benzer bir olay yaşanmış, Erdoğan bunu söylüyor ama, kemalist Sözcü, hemen "karışma" diyerek, cinayetlerin önünü açmaya çalışıyor.