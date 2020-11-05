2020-11-05 13:37:02 Kızlı erkekli evlerdeki intihar ve cinayetleri gördükçe bu haberi hatırlayın ve sorumlusunu görün
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 5 Kasımlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Cumhuriyet’in 5 Kasım 2013 tarihli “AHLAK BEKÇİSİ VALİLER EKSİKTİ" başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Bugünlerde sık sık duyduğumuz kadın cinayetlerinin çoğunda, dün "özel yaşama müdahale" denilerek uygulattırılmayan kuralların eksikliği yatıyor. Birçok ilimizde, üniversiteli kızlar ve erkeklerin aynı evlerde yaşadıkları, ve intihar-cinayetle sonlanan gençleri gördükçe, bu haberi hatırlayın ve sorumlunun kim olduğunu görün..” dedi.