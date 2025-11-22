KIZILELMA Yunanistan’ı çıldırttı: “İkinci el F-35 verin, yoksa 2026 kabus olacak”

Testin en önemli aşamalarından birinin Bayraktar KIZILELMA ile radar ve füze arasındaki haberleşme altyapısının doğrulanması olduğu ifade edildi. ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA radarını kullanan KIZILELMA'nın, 30 mil mesafeden F-16'ya kilitlenerek anlık konum, hız ve hedef bilgilerini GÖKDOĞAN füzesine kesintisiz olarak ilettiğinin altı çizildi. Haberde ayrıca, testin, veri bağlantısını doğruladığı ve görsel menzilin ötesindeki hedefleri etkisiz hale getirme yeteneğini ortaya koyduğu ifade edildi.