KIZILELMA Yunanistan’ı çıldırttı: "İkinci el F-35 verin, yoksa 2026 kabus olacak"

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
KIZILELMA Yunanistan’ı çıldırttı: “İkinci el F-35 verin, yoksa 2026 kabus olacak”

Bayraktar KIZILELMA’nın F-16’ya kilitlenip GÖKDOĞAN ile tam isabet sağladığı tarihi test, Yunan medyasında adeta deprem etkisi oluşturdu. Atina basını, Türkiye’nin insansız savaş uçağı teknolojisindeki sıçramasının “yeni bir güç dengesi” yarattığını yazarken hükümete acil çağrıda bulundu. Yunanistan’ın, KIZILELMA karşısında Fransa’dan ilave Rafale ve İsrail’den ikinci el F-35 istemesi gerektiği ifade edilirken “2026 Yunanistan için çok zor bir yıl olacak” yorumu dikkat çekti.

2
#1
Foto - KIZILELMA Yunanistan’ı çıldırttı: "İkinci el F-35 verin, yoksa 2026 kabus olacak"

Yunanistan merkezli Pentapostagma gazetesi, Türkiye'nin öncü teknoloji ve savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA radarını kullanan KIZILELMA'nın, 30 mil mesafeden F-16'ya kilitlenerek anlık konum, hız ve hedef bilgilerini GÖKDOĞAN füzesine kesintisiz olarak ilettiğini bildirdi.

#2
Foto - KIZILELMA Yunanistan’ı çıldırttı: "İkinci el F-35 verin, yoksa 2026 kabus olacak"

KIZILELMA'nın, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden havalandığı ve F-16'larla birlikte uçuş formasyonunda test uçuşu gerçekleştirdiği ifade edildi. Söz konusu testte, milli radar ve mühimmat entegrasyonunun başarıyla gerçekleştirildiği vurgulandı. Uçuş sırasında KIZILELMA'nın, F-16 ile kola girerek insanlı savaş uçaklarıyla operasyonel uyumluluğunu gösterdiği, kanat altında TÜBİTAK SAGE üretimi GÖKDOĞAN hava-hava füzesi ile aerodinamik ve elektronik entegrasyonunun doğrulandığı aktarıldı.

#3
Foto - KIZILELMA Yunanistan’ı çıldırttı: "İkinci el F-35 verin, yoksa 2026 kabus olacak"

Testin en önemli aşamalarından birinin Bayraktar KIZILELMA ile radar ve füze arasındaki haberleşme altyapısının doğrulanması olduğu ifade edildi. ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA radarını kullanan KIZILELMA'nın, 30 mil mesafeden F-16'ya kilitlenerek anlık konum, hız ve hedef bilgilerini GÖKDOĞAN füzesine kesintisiz olarak ilettiğinin altı çizildi. Haberde ayrıca, testin, veri bağlantısını doğruladığı ve görsel menzilin ötesindeki hedefleri etkisiz hale getirme yeteneğini ortaya koyduğu ifade edildi.

#4
Foto - KIZILELMA Yunanistan’ı çıldırttı: "İkinci el F-35 verin, yoksa 2026 kabus olacak"

KIZILELMA'nın, Çorlu'dan havalandığı ifade edilen haberde, ortalama 15 bin feet irtifada 1 saat 45 dakika süren uçuşun, F-16'larla formasyon uçuşu ve milli radar ve mühimmat entegrasyonunun doğrulanmasının amaçlandığı dile getirildi. Haberde, Türkiye'nin yerli savunma sanayiinin koordineli çabalarıyla, KIZILELMA, TB-3, ANKA gibi insansız hava araçlarının geliştirilmesiyle, İngiltere ve Katar-Umman'dan Eurofighter gibi savaş uçaklarının satın alınmasıyla, ABD'den F-35 ve F-16 VIPER savaş uçaklarının satın alınması çabalarıyla Ege ve Akdeniz'deki hava dengesini Yunanistan açısından iyice zora sokmaya çalıştığı vurgulandı.

#5
Foto - KIZILELMA Yunanistan’ı çıldırttı: "İkinci el F-35 verin, yoksa 2026 kabus olacak"

Türkiye'nin ortaya koyduğu savunma atılımlarına karşı konulması gerektiği ifade edilen haberde, Yunanistan için 2026'nın zor bir yıl olacağı vurgulandı. Son olarak, Türkiye'nin hava gücünün artmasına izin verilmemesi gerektiği ifade edilen haberde, acilen Fransa'dan ilave Rafale savaş uçağı ve İsrail'den kullanılmış en az 6 adet F-35 alınması için ABD'den onay alınması gerektiği aktarıldı.

Yorumlar

korkmayaın yunanlılar

sizden olanler yada sizden olmayıp gözüken sahte dinciler sahte atatürkcüler olduktan sonra takmayın ne bu ucak biter ne bizdeki sahte milliyetciler sahte dinciler sahte ATATÜRKCÜLER biter

Erol

Daha çok korkacaklar teinin milli motoruda gelmek üzere uçak gemimizde geliyor onun üzerinde görev alacak
