Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: KIZILELMA Yunanistan’ı çıldırttı: “İkinci el F-35 verin, yoksa 2026 kabus olacak”
Bayraktar KIZILELMA’nın F-16’ya kilitlenip GÖKDOĞAN ile tam isabet sağladığı tarihi test, Yunan medyasında adeta deprem etkisi oluşturdu. Atina basını, Türkiye’nin insansız savaş uçağı teknolojisindeki sıçramasının “yeni bir güç dengesi” yarattığını yazarken hükümete acil çağrıda bulundu. Yunanistan’ın, KIZILELMA karşısında Fransa’dan ilave Rafale ve İsrail’den ikinci el F-35 istemesi gerektiği ifade edilirken “2026 Yunanistan için çok zor bir yıl olacak” yorumu dikkat çekti.