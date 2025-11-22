  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
6
Yeniakit Publisher
İmamoğlu dosyasında ikinci "para kulesi" skandalı patladı! Valiz valiz euro ile Bodrum’da kaçak villa

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İmamoğlu dosyasında ikinci “para kulesi” skandalı patladı! Valiz valiz euro ile Bodrum’da kaçak villa

Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmanın iddianamesi, Bodrum’da 7 dönümlük arsa üzerinde kaçak bir villanın “Sistem paralarıyla” satın alındığını ortaya koydu. Örgütün kasası olduğu belirtilen Tuncay Yılmaz’ın, 1 milyon 30 bin euroyu valizle elden teslim ettiğine dair görüntüler “İkinci para kulesi skandalı” olarak kayıtlara geçti. Villa ve şirket devri işlemlerinin resmi kayıtlarda düşük gösterildiği iddiası, dosyada kara para aklama suçlamasını daha da derinleştirdi.

5
#1
Foto - İmamoğlu dosyasında ikinci "para kulesi" skandalı patladı! Valiz valiz euro ile Bodrum’da kaçak villa

Villa sevdasıyla bilinen Ekrem İmamoğlu'nun sahibi olduğu SSB Gayrimenkul üzerinden 2023 yılında Bodrum'dan aldığı villa ve üzerinde bulunduğu yaklaşık 7 dönümlük arsa iddianamenin konusu oldu. Alman işadamı Hans Bernhard Peters'a ait şirket adına kayıtlı tarlanın üstüne kaçak inşa edilen lüks villanın, Peters'ın şirketiyle birlikte 10 milyon TL değer gösterilerek devredildiği, İmamoğlu'nun kasası Tuncay Yılmaz'ın Bodrum'a giderek bu devir işlemleri için kayıtdışı bir şekilde sistemden elde edilen 1 milyon 30 bin Euro'yu daha elden teslim ettiği iddianamede anlatıldı.

#2
Foto - İmamoğlu dosyasında ikinci "para kulesi" skandalı patladı! Valiz valiz euro ile Bodrum’da kaçak villa

2020 yılında Alman işadamı Hans Bernhard Peters'ın 50 bin lira sermayeyle kurulan LPF İnşaat şirketi Mart 2023'te SSB Gayrimenkul yani Ekrem İmamoğlu'nun sahibi olduğu şirkete devredildi. Sabah'ın haberine göre, Yapılan tapu incelemesinde, LPF İnşaat şirketi üzerinde Bodrum'daki arazisi olduğu ve bu arazide yasak olmasına rağmen lüks villanın olduğu ortaya çıktı. Şirketin devri olarak resmiyette 10 milyon TL gösterildi ve bu para bankadan Hans Bernhard Peters'a gönderildi. Ancak sonradan görüldü ki SSB Gayrimenkul şirketinde yönetici pozisyonundaki Tuncay Yılmaz'ın örgüt sisteminden temin ettiği, kaynağı belirsiz 1 milyon 30 bin Euro valizle taşınarak Peters'a teslim edildi. Tuncay Yılmaz'ın bu paraları sayarken çıkan görüntüsü "İkinci para kulesi skandalı" olarak gündeme geldi.

#3
Foto - İmamoğlu dosyasında ikinci "para kulesi" skandalı patladı! Valiz valiz euro ile Bodrum’da kaçak villa

Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen İrfan Mutlu'nun "2023 Mart ayı başlarında Tuncay Yılmaz beni arayarak bu araziyi üzerindeki villa ile beraber satın almak istediğini söyledi. Bu yeri internet sitesine yaklaşık 1.6 milyon Euro civarında bir fiyata ilana koymuştuk.

#4
Foto - İmamoğlu dosyasında ikinci "para kulesi" skandalı patladı! Valiz valiz euro ile Bodrum’da kaçak villa

Devir işlemi resmiyette 10 milyon TL gösterildi. Ardından Tuncay Yılmaz tarafından Hans Bernhard Peters'a nakit olarak 1 milyon 30 bin Euro nakit para verildi. Yeşil olan bir oda içerisinde önünde bir sürü Euro olan ve bunları sayan kişi Tuncay Yılmaz'dır" dediği iddianamede yer aldı.

#5
Foto - İmamoğlu dosyasında ikinci "para kulesi" skandalı patladı! Valiz valiz euro ile Bodrum’da kaçak villa

İddianamede, Ali Nuhoğlu'nun Güllüce Tarım üzerinden İmamoğlu İnşaat'a devrettiği Emirgan'daki 3 villa örneği verilerek Bordum'daki lüks villanın ve arazinin gerçek değerini gizlemek maksadıyla değerinin altındaki sermayeli şirketleri satın alarak aklama suçunu gerçekleştirdiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hayro

İstanbul nimet ….İstanbul nimeeeet ! Özgür bu eşkiyaları korudun CHP Başkan yaptılar ! Arka çıktığın vakit Cum. Bşk nı mı yapacaklar ! Sen de bunlara bi pavyon alemi tertip edersin da!

Toprak

Bu nasıl yolsuzluk Ekrem İmamoğlu belediye başkanlığı yapmak için sevilmemiş resmen hırsızlık yapmak için TÜRK ekonomisini çökertmek için seçilmiş.
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! "Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’
Gündem

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

Türkiye’de yıllardır parlatılan ve “uzman” diye öne çıkarılan Daron Acemoğlu’nun geçmişteki sözleri yeniden tartışma konusu oldu. Acemoğlu’n..
İran, Suriye ve Irak'taki kuraklığın nedeni bulundu!
Dünya

İran, Suriye ve Irak'taki kuraklığın nedeni bulundu!

Uluslararası bilim insanları, İran, Suriye ve Irak'ı 5 yıldır etkileyen benzeri görülmemiş kuraklığın, insan faaliyetleri kaynaklı iklim değ..
İsrail'den suikast! Şehit oldu
Dünya

İsrail'den suikast! Şehit oldu

Kandan beslenen terör devlet İsrail, Lübnan’ın güneyinde İHA ile suikast gerçekleştirdi.
Trump demediğini bırakmamıştı! Zohran Mamdani'yi öve öve bitiremedi
Dünya

Trump demediğini bırakmamıştı! Zohran Mamdani'yi öve öve bitiremedi

ABD Başkanı Donald Trump, New York’un yeni belediye başkanı Zohran Mamdani ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmenin “çok üretken” geçtiğini söy..
CHP’liler kızınca apar topar sildi! İmralı kararı sonrası Pervin Buldan’dan olay paylaşım
Gündem

CHP’liler kızınca apar topar sildi! İmralı kararı sonrası Pervin Buldan’dan olay paylaşım

DEM Parti’nin İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararına dikkat çeken bir yorumla sosyal medyada paylaşımda bulun..
Netanyahu tutuştu! Şara'nın planını böyle açıkladı
Dünya

Netanyahu tutuştu! Şara'nın planını böyle açıkladı

İsrail gazetesi "Bebek katili Netanyahu, Suriye Devlet Başkanı Şara'nın Rus güçlerini Suriye'nin güneyine konuşlandırmaya çalıştığını söyled..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23