İmamoğlu dosyasında ikinci "para kulesi" skandalı patladı! Valiz valiz euro ile Bodrum'da kaçak villa
Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmanın iddianamesi, Bodrum’da 7 dönümlük arsa üzerinde kaçak bir villanın “Sistem paralarıyla” satın alındığını ortaya koydu. Örgütün kasası olduğu belirtilen Tuncay Yılmaz’ın, 1 milyon 30 bin euroyu valizle elden teslim ettiğine dair görüntüler “İkinci para kulesi skandalı” olarak kayıtlara geçti. Villa ve şirket devri işlemlerinin resmi kayıtlarda düşük gösterildiği iddiası, dosyada kara para aklama suçlamasını daha da derinleştirdi.