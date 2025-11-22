  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
12
Yeniakit Publisher
İşkur'dan en çok işçi aranan meslekler

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İşkur'dan en çok işçi aranan meslekler

İŞKUR işçi arayan meslek gruplarına ait verileri paylaştı. 2025 yılına ilişkin işe yerleştirme ve açık iş verilerindeki meslek grupları dikkat çekti. Bazı işletmeler işçi bulmakta zorlanırken, birçok sektörde ciddi iş gücü açığı oluştu. İŞKUR'a göre, Ekim ayında 133 bin 522 kişi işe yerleşti. Bu sayı; 80 bin 129 erkek ve 53 bin 393 kadından oluşuyor. Ocak–Ekim 2025 döneminde ise İŞKUR aracılığıyla 1 milyon 298 bin 953 kişi işe yerleştirildi.

2
#1
Foto - İşkur'dan en çok işçi aranan meslekler

Verilere göre en fazla istihdam, sektör bazında imalatta; meslek bazında ise turizm, güvenlik ve perakende alanlarında gerçekleşti. İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı ekim ayında 212 bin 693'e ulaştı. Ocak–Ekim döneminde alınan toplam açık iş ise 2 milyon 101 bin 49 olarak kayıtlara geçti. Açık işlerin yüzde 98,7’si özel sektör işletmelerine ait.

#2
Foto - İşkur'dan en çok işçi aranan meslekler

TURİZM VE OTELCİLİK ELEMANI Açık İş: 78.006 İşe Yerleştirme: 74.528

#3
Foto - İşkur'dan en çok işçi aranan meslekler

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ) Açık İş: 71.413 İşe Yerleştirme: 64.570

#4
Foto - İşkur'dan en çok işçi aranan meslekler

REYON GÖREVLİSİ Açık İş: 51.211 İşe Yerleştirme: 46.836

#5
Foto - İşkur'dan en çok işçi aranan meslekler

GÜVENLİK GÖREVLİSİ Açık İş: 41.362 İşe Yerleştirme: 35.076

#6
Foto - İşkur'dan en çok işçi aranan meslekler

SERVİS ELEMANI (GARSON) Açık İş: 50.173 İşe Yerleştirme: 33.075

#7
Foto - İşkur'dan en çok işçi aranan meslekler

MARKET ELEMANI Açık İş: 37.024 İşe Yerleştirme: 31.506

#8
Foto - İşkur'dan en çok işçi aranan meslekler

KONFEKSİYON İŞÇİSİ Açık İş: 33.434 İşe Yerleştirme: 28.860

#9
Foto - İşkur'dan en çok işçi aranan meslekler

DİĞER İMALAT VE İLGİLİ İŞÇİLER Açık İş: 32.022 İşe Yerleştirme: 28.460

#10
Foto - İşkur'dan en çok işçi aranan meslekler

SATIŞ ELEMANI / DANIŞMANI Açık İş: 36.645 İşe Yerleştirme: 22.823

#11
Foto - İşkur'dan en çok işçi aranan meslekler

PERAKENDE SATIŞ ELEMANI (GIDA) Açık İş: 21.995 İşe Yerleştirme: 20.974

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gure

Demek kaynakçı ya ihtiyaç kalmamış.

Toprak

Elektrik teknisyeni lazım değilmi.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
200 bin km'deki Togg, 4 bindeki araçla karşılaştırıldı! Bataryanın durumu ağızları açık bıraktı
Otomotiv

200 bin km'deki Togg, 4 bindeki araçla karşılaştırıldı! Bataryanın durumu ağızları açık bıraktı

Yerli otomobil Togg’un yeni testi gündem oldu. 200 bin kilometreyi deviren Togg T10X ile henüz 4 bin kilometredeki aynı modelin batarya sağl..
Babasının makam aracını 45 yıl sonra bulup satın aldı! "Babamın emanetini yeniden hayata döndürüyoruz"
Gündem

Babasının makam aracını 45 yıl sonra bulup satın aldı! "Babamın emanetini yeniden hayata döndürüyoruz"

Tokat’ta 1984-1989 yılları arasında görev yapan ve "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak adlandırılan Recep Yazıcıoğlu’nun yıllar önce kullan..
Dün sızıntı iddiası bugün kaza! 'Düşük kaliteli' savaş uçağı düştü, pilot öldü
Dünya

Dün sızıntı iddiası bugün kaza! 'Düşük kaliteli' savaş uçağı düştü, pilot öldü

Hindistan’ın yerli üretimi HAL Tejas savaş uçağı, Dubai Airshow’da gösteri uçuşu sırasında yere çakılarak düştü. Pilotun hayatını kaybettiği..
İran, Suriye ve Irak'taki kuraklığın nedeni bulundu!
Dünya

İran, Suriye ve Irak'taki kuraklığın nedeni bulundu!

Uluslararası bilim insanları, İran, Suriye ve Irak'ı 5 yıldır etkileyen benzeri görülmemiş kuraklığın, insan faaliyetleri kaynaklı iklim değ..
Siyasette perde aralandı! Gürsel Tekin’den CHP’yi sarsan İmralı çıkışı!
Gündem

Siyasette perde aralandı! Gürsel Tekin’den CHP’yi sarsan İmralı çıkışı!

CHP’nin eski genel sekreteri Gürsel Tekin, gündemdeki İmralı tartışmalarına sert sözlerle değindi. Tekin, yaşananları 1991’deki SHP-HEP kriz..
15 Temmuz ihanetinden hemen sonra bakın ne yapmış! FETÖ’nün Epstein ilişkileri ifşa oldu
Gündem

15 Temmuz ihanetinden hemen sonra bakın ne yapmış! FETÖ’nün Epstein ilişkileri ifşa oldu

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşısı (FETÖ) Fethullah Gülen’in Epstein ilişkileri deşifre oldu. ABD Kongresi’nin denetim arşivlerinde yer alan ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23