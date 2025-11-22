İşkur'dan en çok işçi aranan meslekler

İŞKUR işçi arayan meslek gruplarına ait verileri paylaştı. 2025 yılına ilişkin işe yerleştirme ve açık iş verilerindeki meslek grupları dikkat çekti. Bazı işletmeler işçi bulmakta zorlanırken, birçok sektörde ciddi iş gücü açığı oluştu. İŞKUR'a göre, Ekim ayında 133 bin 522 kişi işe yerleşti. Bu sayı; 80 bin 129 erkek ve 53 bin 393 kadından oluşuyor. Ocak–Ekim 2025 döneminde ise İŞKUR aracılığıyla 1 milyon 298 bin 953 kişi işe yerleştirildi.