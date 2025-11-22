Alican Öztekin Giriş Tarihi: Pazar ve marketler ölüm saçıyor! Sebze–meyvelerdeki tarım ilacı kabusu büyüyor!
Türkiye’nin dört bir yanında sofralara giren sebze ve meyveler adeta “görünmez bir zehir paketine” dönüşmüş durumda. Uzmanların yıllardır uyardığı tarım ilacı (pestisit) tehlikesi artık kapıda değil, doğrudan vatandaşın tabağında! Yapılan denetimler, birçok üründe sınırların kat kat üzerinde kimyasal kalıntı bulunduğunu ortaya koyuyor. Ve bu kimyasallar öyle “basit şeyler” değil; doğrudan kansere, hormonal bozukluklara ve bağışıklık çökmesine yol açan maddeler.