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Türkiye
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Kızılay günde 3 milyondan fazla kişiye sıcak yemek ulaştırıyor

2023-02-21 17:50:07
Kızılay günde 3 milyondan fazla kişiye sıcak yemek ulaştırıyor

Kızılay, depremin en fazla etkilediği 10 ilde afetzedelerin beslenme ihtiyacını gidermek için başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Beslenme hizmetini farklı noktalara yerleştirdiği aşevleri, mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla yürüten Kızılay, Türkiye Afet Müdahale Planının kendisine verdiği koordinasyon görevi nedeniyle oluşturduğu afet beslenme platformu üyesi kurum ve STK’larla birlikte günlük 3 milyondan fazla kişiye sıcak yemek ulaştırıyor. Kızılay, deprem bölgelerinde 2 bine yakın profesyonel çalışanı ve 4 binden fazla gönüllüsü ile yaraları sarmaya çalışıyor.

#1
Foto - Kızılay günde 3 milyondan fazla kişiye sıcak yemek ulaştırıyor

Kızılay’dan yapılan açıklama şöyle: Kızılay koordinasyonunda Afet Beslenme Grubunda yer alan kurum, kuruluş ve derneklerin kapasiteleri ile birlikte bölgede afetin 16. Gününde; 5 Aşevi, 86 ikram aracı, 375 mobil mutfak, 41 mobil fırın, 22 sahra mutfak, İle görev yapıyor.

#2
Foto - Kızılay günde 3 milyondan fazla kişiye sıcak yemek ulaştırıyor

Yaklaşık 55 Milyon kişilik Beslenme Desteği Kızılay, afet bölgesinde bulunan aşevleri ve mobil beslenme araçlarından günde 3 öğün olmak üzere afetin ilk gününden bugüne kadar (21.02.2023) toplamda 54.974.477 kişilik beslenme desteği sağladı.

#3
Foto - Kızılay günde 3 milyondan fazla kişiye sıcak yemek ulaştırıyor

En ücra köylere yardım ulaştırıyoruz Binlerce personel ve gönüllüsü ile afet bölgesinde 1000’e yakın noktada hizmet veren Kızılay, Depremin 16. günü itibariyle kendisine bildirilen ve yıkıntı nedeniyle ihtiyaç sahibi olduğu belirtilen bütün bölgelere yardım malzemesi ulaştırdı. Kızılay, ihtiyaç sahibi vatandaşlara aile mutfak seti, battaniye, gıda kolisi, hijyen seti, ısıtıcı, yatak, kömür, odun, soba, dayanıklı gıda maddeleri ve kıyafet yardımlarını taşıyor.

#4
Foto - Kızılay günde 3 milyondan fazla kişiye sıcak yemek ulaştırıyor

Mobil Sağlık Araçları hizmet veriyor Kızılay, afetin hemen ardından kan temini ile başlattığı sağlık desteğini bölgeye gönderdiği mobil sağlık araçları ile sürdürüyor. Özellikle kırsal kesimde depremzedelerin birinci basamak sağlık hizmetleri alabilmeleri için gönderilen mobil sağlık araçları afet bölgelerinde binlerce depremzedeye ulaştı. Araçlarda 2 hekim, 1 hemşire ve 1 psikolog bulunuyor. Araçlarda muayene, kan tahlilleri, röntgen, EKG, solunum fonksiyon testi de yapılabiliyor.

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