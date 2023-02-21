2023-02-21 17:50:07 Kızılay günde 3 milyondan fazla kişiye sıcak yemek ulaştırıyor
Kızılay, depremin en fazla etkilediği 10 ilde afetzedelerin beslenme ihtiyacını gidermek için başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Beslenme hizmetini farklı noktalara yerleştirdiği aşevleri, mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla yürüten Kızılay, Türkiye Afet Müdahale Planının kendisine verdiği koordinasyon görevi nedeniyle oluşturduğu afet beslenme platformu üyesi kurum ve STK’larla birlikte günlük 3 milyondan fazla kişiye sıcak yemek ulaştırıyor. Kızılay, deprem bölgelerinde 2 bine yakın profesyonel çalışanı ve 4 binden fazla gönüllüsü ile yaraları sarmaya çalışıyor.