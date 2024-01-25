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"Kıyamet Günü Saati" değiştirildi! Dünya şokta

2024-01-25 09:02:23
"Kıyamet Günü Saati" değiştirildi! Dünya şokta

Chicago Üniversitesi'nde Bulletin of the Atomic Scientist dergisi, Kıyamet Günü Saati'nde güncellemeye gitti.

#1
Foto - "Kıyamet Günü Saati" değiştirildi! Dünya şokta

Büyük felakete karşı küresel savunmasızlığı simgeleyen Kıyamet Günü Saati geçen yıl, nükleer yıkımı sembolize eden, 'gece yarısından önce 90 saniyeye' sıfırlanmıştı. Sembolik olan saat, bu sene bilim insanları tarafından tekrar güncellendi. Peki, Kıyamet Günü Saati 2024 yılında kaçı gösteriyor?

#2
Foto - "Kıyamet Günü Saati" değiştirildi! Dünya şokta

İnsanlığa meydan okumanın mecazi ölçüsü olan Kıyamet Günü Saati, geçen yıl gece yarısından önce 90 saniyeye sıfırlanmıştı.

#3
Foto - "Kıyamet Günü Saati" değiştirildi! Dünya şokta

Sembolik olan saat bu sene bilim insanları tarafından tekrar güncellendi. Peki, Kıyamet Günü Saati 2024 yılı için ne oldu?

#4
Foto - "Kıyamet Günü Saati" değiştirildi! Dünya şokta

Kıyamet Günü saati, Chicago Üniversitesi'nde Bulletin of the Atomic Scientists dergisinin yönetici kadrosu tarafından 1947'den bu yana belirlenen sembolik bir kıyamet saati kadranı olarak biliniyor.

#5
Foto - "Kıyamet Günü Saati" değiştirildi! Dünya şokta

'Gece yarısı' nükleer yıkımı simgeliyor. Saat 1947 yılında gece yarısına 7 dakikayı gösteriyordu ve 2007 yılına kadar 18 kez değiştirildi. Saatin 1 dakika ileri alınmasıyla 11 Ocak 2012'de saat 23:55'i göstermiş; 2015'te iki, 2017'de ise yarım dakika ileri alınarak 23:57:30'u göstermeye başlamıştır.

#6
Foto - "Kıyamet Günü Saati" değiştirildi! Dünya şokta

Kurulduğu tarih olan 1947'den beri hem 1953 hem de 2018'de ayarlı olduğu 2 dakika kalayı geçmiştir.

#7
Foto - "Kıyamet Günü Saati" değiştirildi! Dünya şokta

Atom Bilimcileri Bülteni, her yıl Ocak ayında Kıyamet Günü Saatini güncelliyor. Geçen yıldan bu yana Kıyamet Günü Saati gece yarısına 90 saniye kalaya ayarlanmıştı. Bilim insanları 2024 yılı için de geçen yıl olduğu gibi tekrar saati gece yarısına 90 saniye kalaya, yani teorik yok oluş noktasına ayarladı.

#8
Foto - "Kıyamet Günü Saati" değiştirildi! Dünya şokta

Bilim insanları saati, dünya ve insanlarına yönelik 'varoluşsal' riskleri temel alarak ayarlıyor. Bunların arasında nükleer tehditler, iklim değişikliği, yapay zekâ ve yeni biyoteknoloji gibi yıkıcı olma potansiyeli olan olaylar yer alıyor.

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