Kıtlığa karşı ata tohumlu çözüm

Pandemi döneminde gıdanın çok önemli olduğunun görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Tolga Karaköy, “Gıdaya erişimin süreklilik göstermesi de son derece kıymetli. Savaş ve benzeri sebepler için savunma sanayi ne kadar önemliyse en az bunun kadar kıymetli ve önemli olan şey gıdadır. Gıdaya olan erişim ve ihtiyaç son derece kıymetlidir. Bizim her şeyden önce yapmamız şey ülke olarak dışa bağımlı olduğumuz ürün gruplarını azaltmaya yönelik AR-GE çalışmasına ağırlık vermek zorundayız. Savunma sanayinde Ar-Ge çalışmasına ayırdığımız bütçeyi aynı şekilde tarımsal çalışmalara da ayırmak zorundayız. 2030’lu yıllara geldiğimiz zaman nüfusun 90 milyonu bulması bekleniyor. Bu nüfusu besleyebilecek bir potansiyele sahip olmalıyız. Günümüzde yaşanan olaylara baktığımızda 3. Dünya savaşına dair söylentiler var ve yaşanması da muhtemel. Bundan dolayı ata tohumlarımızı mutlak suretle depolayıp rezervlerimizde tutmalıyız çünkü zamanı geldiğinde o tohumlara erişim noktasında sorunlar yaşayabiliriz” dedi.