2023-10-03 10:19:43 Kısa yoldan zengin olmanın sırrı ortaya çıktı! Bu yöntemler çuval çuval para kazandıracak
Forbes, dünyanın en büyük yatırımcılarından sekizini ağırlayarak onların yatırım ve yaşam bilgeliğinden öğrendikleri stratejileri ve hayat derslerini paylaştı. İşte bu milyarderlerden gelen para bilgeliği ve yaşam dersleri! Dünya genelinde milyarderlerin sayısı her geçen gün artarken, bu zenginlik sahiplerinin stratejileri ve yaşam dersleri de büyük bir ilgi konusu haline gelmiştir. Forbes, dünyanın en büyük yatırımcılarından sekizini ağırlayarak onların yatırım ve yaşam bilgeliğinden öğrendikleri stratejileri ve hayat derslerini paylaşıyor...