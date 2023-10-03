Kısa yoldan zengin olmanın sırrı ortaya çıktı! Bu yöntemler çuval çuval para kazandıracak

2. WARREN BUFFETT - BERKSHİRE HATHAWAY CEO VE BAŞKANI (Net Değer: 3.1 Milyar Dolar) Strateji ve Hayat Dersi: Warren Buffett, uzun vadeli yatırım yapmayı savunur ve değer yatırımına odaklanır. Ayrıca yapay zekanın potansiyel tehditlerini ve fırsatlarını gözlemlemektedir. Fırsatlar: Dünya değişiyor, ancak yeni şeyler her zaman fırsatlar yaratır. Diğerlerinin hatalarını değerlendirerek fırsatlar bulabilirsiniz. 3. RON BARON - BARON FUNDS CEO (Net Değer: 4.9 Milyar Dolar) Strateji ve Hayat Dersi: İlk başladığında değer yatırımına odaklanan Ron Baron, daha sonra büyüme odaklı yatırımlara yönelmiştir. Yatırım yaparken işletmelerin büyüme potansiyeline ve rekabet avantajına dikkat eder. 20 Yaşındakilere Tavsiyeler: İşinizi sevmeli, çok çalışmalı ve itibarınızı korumalısınız. Sözünüzü tutmalı ve insanlar ne zaman görmese de doğru olanı yapmalısınız. En Büyük Yatırım Zaferi: Tesla'ya yaptığı yatırımın başarısından bahseder ve gelecekte de büyük getiriler beklediğini belirtir.