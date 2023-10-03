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Ekonomi
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Kısa yoldan zengin olmanın sırrı ortaya çıktı! Bu yöntemler çuval çuval para kazandıracak

2023-10-03 10:19:43
Kısa yoldan zengin olmanın sırrı ortaya çıktı! Bu yöntemler çuval çuval para kazandıracak

Forbes, dünyanın en büyük yatırımcılarından sekizini ağırlayarak onların yatırım ve yaşam bilgeliğinden öğrendikleri stratejileri ve hayat derslerini paylaştı. İşte bu milyarderlerden gelen para bilgeliği ve yaşam dersleri! Dünya genelinde milyarderlerin sayısı her geçen gün artarken, bu zenginlik sahiplerinin stratejileri ve yaşam dersleri de büyük bir ilgi konusu haline gelmiştir. Forbes, dünyanın en büyük yatırımcılarından sekizini ağırlayarak onların yatırım ve yaşam bilgeliğinden öğrendikleri stratejileri ve hayat derslerini paylaşıyor...

#1
Foto - Kısa yoldan zengin olmanın sırrı ortaya çıktı! Bu yöntemler çuval çuval para kazandıracak

1. DAVİD RUBENSTEİN - CARLYLE GROUP KURUCU ORTAK VE İCRA BAŞKANI (Net Değer: 3.1 Milyar Dolar) Strateji ve Hayat Dersi: Büyük yatırımcıların ortak özelliği, mavi yakalı sınıf ailelerden gelmeleri, iyi eğitim almaları ve matematik becerilerine sahip olmalarıdır. Bu yatırımcılar bilgiye aç olan ve elinden geldiğince okumayı seven insanlardır. Ayrıca, karar alma yetkilerini elden bırakmaktan kaçınır ve hatalı bir karar aldıklarında bunu sahiplenirler. Acemi Yatırımcılara Tavsiyeler: En önemli şey, okumak ve yatırım yapacağınız alanı iyi anlamaktır. Ayrıca gerçekçi olun ve yatırım yaparken duygusal tepkilere kapılmamaya çalışın.

#2
Foto - Kısa yoldan zengin olmanın sırrı ortaya çıktı! Bu yöntemler çuval çuval para kazandıracak

2. WARREN BUFFETT - BERKSHİRE HATHAWAY CEO VE BAŞKANI (Net Değer: 3.1 Milyar Dolar) Strateji ve Hayat Dersi: Warren Buffett, uzun vadeli yatırım yapmayı savunur ve değer yatırımına odaklanır. Ayrıca yapay zekanın potansiyel tehditlerini ve fırsatlarını gözlemlemektedir. Fırsatlar: Dünya değişiyor, ancak yeni şeyler her zaman fırsatlar yaratır. Diğerlerinin hatalarını değerlendirerek fırsatlar bulabilirsiniz. 3. RON BARON - BARON FUNDS CEO (Net Değer: 4.9 Milyar Dolar) Strateji ve Hayat Dersi: İlk başladığında değer yatırımına odaklanan Ron Baron, daha sonra büyüme odaklı yatırımlara yönelmiştir. Yatırım yaparken işletmelerin büyüme potansiyeline ve rekabet avantajına dikkat eder. 20 Yaşındakilere Tavsiyeler: İşinizi sevmeli, çok çalışmalı ve itibarınızı korumalısınız. Sözünüzü tutmalı ve insanlar ne zaman görmese de doğru olanı yapmalısınız. En Büyük Yatırım Zaferi: Tesla'ya yaptığı yatırımın başarısından bahseder ve gelecekte de büyük getiriler beklediğini belirtir.

#3
Foto - Kısa yoldan zengin olmanın sırrı ortaya çıktı! Bu yöntemler çuval çuval para kazandıracak

4. SAM ZELL - HİSSE GRUBU YATIRIMLARI KURUCU (Net Değer: 5.2 Milyar Dolar) Strateji ve Hayat Dersi: Sam Zell, doların rezerv para birimi olarak kaybının önemli bir endişe kaynağı olduğunu söyler. Ayrıca dekarbonizasyonun enerji sektörüne etkisini değerlendirir. Likiditenin Önemi: Likiditeyi değerli bir varlık olarak görür ve şirketlerin yüksek likidite seviyelerini korumalarını teşvik eder. 5. LEON COOPERMAN - OMEGA DANIŞMANLARI KURUCU (Net Değer: 2.5 Milyar Dolar) Strateji ve Hayat Dersi: Değer odaklı bir yatırımcı olan Leon Cooperman, teknolojinin çift yönlü bir kılıç olduğunu vurgular. Gençlere, sevdikleri işi yapmalarını ve işlerini sevmelerini tavsiye eder.

#4
Foto - Kısa yoldan zengin olmanın sırrı ortaya çıktı! Bu yöntemler çuval çuval para kazandıracak

6. MARİO GABELLİ - GAMCO YATIRIMCILARI CEO (Net Değer: 1.6 Milyar Dolar) Strateji ve Hayat Dersi: Yatırım araştırmasına pratik bir yaklaşım benimseyen Mario Gabelli, sektörleri yakından takip etmeyi ve bir geri bildirim mekanizması oluşturmayı önemli bulur. 20 Yaşındakilere Tavsiyeler: Uzun vadeli düşünmeyi ve parayı birikim yapmak için kullanmayı önerir.

#5
Foto - Kısa yoldan zengin olmanın sırrı ortaya çıktı! Bu yöntemler çuval çuval para kazandıracak

7. THOMAS JAMES - RAYMOND JAMES FİNANSAL FARKLI BAŞKANI (Net Değer: 2.3 Milyar Dolar) Strateji ve Hayat Dersi: Thomas James, şirketleri köprü gişelerinde bilet toplayan bir iş gibi düşünmeyi ve likiditenin önemini vurgular. Sadece Piyasa Zamanlamasına Hayır Deyin: Hisse senetlerinin uzun vadede yükseldiğini savunur ve piyasa zamanlamasına fazla odaklanmanın zararlı olabileceğini belirtir. Bu sekiz büyük yatırımcı, yatırım stratejileri ve yaşam prensipleri konusunda önemli bilgiler sunuyorlar. Her birinin kendi deneyimlerinden çıkardığı dersler, yatırımcılara ve genç nesillere değerli rehberlik sağlayabilir.

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