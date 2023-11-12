Kış kenti deyip geçmediler! O ilimize devasa yatırım yapıldı…

AĞRI'DA POTANSİYEL YÜKSEK Güneş enerjisinin uzun ömürlü ve doğa dostu olduğunu belirten Atlı, şöyle konuştu: "Ağrı kış memleketi olarak bilinmesine rağmen esasında güneş ışınlarından yararlanma bakımından Türkiye ortalamasının üstündedir. Türkiye'de metrekareye düşen ortalama ışınım değeri 1527 kilovatsaat iken bu değer Ağrı'da metrekare başına 1557 kilovatsaattir. Bu da Ağrı'da güneş potansiyelinin çok daha iyi olduğunu ve güneşten elektrik enerjisi elde etmek için daha büyük imkanlar olduğunu göstermektedir."