Kış kenti deyip geçmediler! O ilimize devasa yatırım yapıldı…

HANGİ ALANLAR TERCİH EDİLMELİ? Atlı, GES kurulurken, tarım arazileri dışında dağlık ve tarıma elverişsiz olan güneye bakan alanların tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Ağrı, tükettiği enerjinin yüzde 15'ini karşılayacak potansiyele sahip Enerji kaynaklarının çeşitlenmesiyle güneş enerjisinde bir sektör oluştuğunu dile getiren Atlı, şunları kaydetti: "Bir taraftan güneş enerjisinden yararlanırken, bir taraftan da tarım arazilerini korumamız lazım. Ağrı'da 16 megavat lisanssız santraller olmak üzere toplamda 23 megavatlık elektrik üretimi yapan güneş santralleri var. Bu miktar Ağrı'da tüketilen enerjinin yüzde 8,2'sine denk gelmektedir. Ağrı, tüketilen enerjinin yüzde 15'ini karşılayacak bir potansiyele sahiptir. Ağrı'da özellikle temmuz ayında güneşlenme süresi 11 saati geçmektedir. Kışı da dikkate aldığımızda ortalama metrekare başına 1257 kilovatsaat güneşlenme süresiyle Türkiye ortalamasının üstündedir."