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Yaşam
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Kış kendini o illerde hissettirdi!

2023-10-06 23:14:00
Kış kendini o illerde hissettirdi!

Ardahan'da sis ve buzlanma oluştu, Kars'ın yükseklerine kar yağdı...

#1
Foto - Kış kendini o illerde hissettirdi!

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle sis ve buzlanma meydana geldi, Kars'ın yükseklerine ise kar yağdı.

#2
Foto - Kış kendini o illerde hissettirdi!

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Ardahan'da bitkiler kırağı tuttu.

#3
Foto - Kış kendini o illerde hissettirdi!

Park halindeki araçların camlarının buzla kaplandığı kentte, Kura Nehri ile Ardahan Köprüsü bölgelerinde yoğun sis oluştu.

#4
Foto - Kış kendini o illerde hissettirdi!

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ise yüksek kesimlere kar yağdı.

#5
Foto - Kış kendini o illerde hissettirdi!

Yağışla Allahuekber ve Soğanlı dağları beyaza büründü.

#6
Foto - Kış kendini o illerde hissettirdi!

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