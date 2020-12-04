Kış günlerinde dikkat! Bu bitkiler şifa dağıtıyor

YEŞİL ÇAY Sıcak bitki çayı derken yeşil çaydan bahsetmemek olmaz. Kışa girerken kalın kazakların altına gizleyebileceğimiz kiloların rahatlığına girmek yerine metabolizmanızı her daim canlı tutarak yaza doğru daha az kilo kaybını sağlamak için uğraşabilirsiniz. Yapılan binlerce çalışma yeşil çayın metabolizma üzerinde ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Özellikle abdominal bölge olmak üzere vücut yağını düşürdüğü yapılan birçok çalışma ile ispatlanmıştır. Bu çalışmaların birinde 240 yetişkin kadın ve erkek 12 hafta boyunca gözlenmiştir. Çalışmanın sonunda ise vücut yağ yüzdesinde, vücut ağırlığında, bel çevresinde ve abdominal bölgede önemli derecede farklar olduğu gözlenmiştir. Günde içeceğiniz en az 3 fincan yeşil çay ile kışın kilo artışınızı durdurabilir, metabolizmanızı canlı tutabilirsiniz. Ayrıca yeşil çaydaki en önemli bileşik olan epigallokateşingallat (ECGC) dir. ECGC birçok hastalığa iyi gelen ve tedavi edici özelliği olan bir bileşiktir. Yeşil çayın içerisindeki vitamin ve mineraller de sağlık için büyük önem taşır. Yeşil çaydaki C vitamini, grip ve genel soğuk algınlığı tedavisine yardımcı olur.