  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
7
Kış günlerinde dikkat! Bu bitkiler şifa dağıtıyor

2020-12-04 11:10:50
Kış günlerinde dikkat! Bu bitkiler şifa dağıtıyor

Her sene çok sayıda kişiye sıkıntılı günler yaşatan grip gibi sağlık şikayetlerini engellemek, kışa karşı koruma kalkanı oluşturmak ve kış sonrasında pişman olmadan ağırlık kontrolünü sağlamak için bile sıcak bitki çayları yardımcınız olabilir.

#1
Foto - IHLAMUR Ihlamur; soğuk havalara sıcak bitki çayı deyince akla ilk gelendir. Ağrı giderici, iltihap geçirici olması ile özellikle boğaz enfeksiyonları ile başınız beladaysa sıcak bir ıhlamur size yardımcı olacaktır. Öksürük şikayetinde ise yine 3 dakika demlediğiniz ıhlamur içeriğindeki yatıştırıcı madde (linalool) ile rahatlamanıza destek olur. Yeni bir bilgi olarak ise ıhlamur ile yeşil çayı birlikte demlediğinizde çok daha uzun süre koruyucu etkiden yararlanabilirsiniz.

IHLAMUR Ihlamur; soğuk havalara sıcak bitki çayı deyince akla ilk gelendir. Ağrı giderici, iltihap geçirici olması ile özellikle boğaz enfeksiyonları ile başınız beladaysa sıcak bir ıhlamur size yardımcı olacaktır. Öksürük şikayetinde ise yine 3 dakika demlediğiniz ıhlamur içeriğindeki yatıştırıcı madde (linalool) ile rahatlamanıza destek olur. Yeni bir bilgi olarak ise ıhlamur ile yeşil çayı birlikte demlediğinizde çok daha uzun süre koruyucu etkiden yararlanabilirsiniz.

#2
Foto - EKİNEZYA Senelerdir ekinezyanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini biliyoruz. Kapalı bir ortamda çalışanlar özellikle solunum yolu enfeksiyonları ile daha sıklıkla karşılaşabiliyor. İşte bu noktada sağlığınızı kaybetmeden koruyucu etkisinden yararlanmak için günde 2 fincan “ekinezya” çayı içmelisiniz. Unutmayın hastalık başlamadan önce düzenli kullanım ile doğru etkiyi sağlarsınız.

EKİNEZYA Senelerdir ekinezyanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini biliyoruz. Kapalı bir ortamda çalışanlar özellikle solunum yolu enfeksiyonları ile daha sıklıkla karşılaşabiliyor. İşte bu noktada sağlığınızı kaybetmeden koruyucu etkisinden yararlanmak için günde 2 fincan “ekinezya” çayı içmelisiniz. Unutmayın hastalık başlamadan önce düzenli kullanım ile doğru etkiyi sağlarsınız.

#3
Foto - ADAÇAYI Boğaz iltihabı denildi mi bir diğer bitki çayı ise adaçayıdır. Özellikle demleyerek yapacağınız adaçayının boğaz ağrı ve yanmasına karşı yararlı etki yaratabileceğini unutmayınız. Ayrıca ders çalışırken, rapor hazırlarken, stresle başa çıkmak için de yine rahatlatıcı etkisi ile adaçayı içmeyi deneyebilirsiniz.

ADAÇAYI Boğaz iltihabı denildi mi bir diğer bitki çayı ise adaçayıdır. Özellikle demleyerek yapacağınız adaçayının boğaz ağrı ve yanmasına karşı yararlı etki yaratabileceğini unutmayınız. Ayrıca ders çalışırken, rapor hazırlarken, stresle başa çıkmak için de yine rahatlatıcı etkisi ile adaçayı içmeyi deneyebilirsiniz.

#4
Foto - YEŞİL ÇAY Sıcak bitki çayı derken yeşil çaydan bahsetmemek olmaz. Kışa girerken kalın kazakların altına gizleyebileceğimiz kiloların rahatlığına girmek yerine metabolizmanızı her daim canlı tutarak yaza doğru daha az kilo kaybını sağlamak için uğraşabilirsiniz. Yapılan binlerce çalışma yeşil çayın metabolizma üzerinde ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Özellikle abdominal bölge olmak üzere vücut yağını düşürdüğü yapılan birçok çalışma ile ispatlanmıştır. Bu çalışmaların birinde 240 yetişkin kadın ve erkek 12 hafta boyunca gözlenmiştir. Çalışmanın sonunda ise vücut yağ yüzdesinde, vücut ağırlığında, bel çevresinde ve abdominal bölgede önemli derecede farklar olduğu gözlenmiştir. Günde içeceğiniz en az 3 fincan yeşil çay ile kışın kilo artışınızı durdurabilir, metabolizmanızı canlı tutabilirsiniz. Ayrıca yeşil çaydaki en önemli bileşik olan epigallokateşingallat (ECGC) dir. ECGC birçok hastalığa iyi gelen ve tedavi edici özelliği olan bir bileşiktir. Yeşil çayın içerisindeki vitamin ve mineraller de sağlık için büyük önem taşır. Yeşil çaydaki C vitamini, grip ve genel soğuk algınlığı tedavisine yardımcı olur.

YEŞİL ÇAY Sıcak bitki çayı derken yeşil çaydan bahsetmemek olmaz. Kışa girerken kalın kazakların altına gizleyebileceğimiz kiloların rahatlığına girmek yerine metabolizmanızı her daim canlı tutarak yaza doğru daha az kilo kaybını sağlamak için uğraşabilirsiniz. Yapılan binlerce çalışma yeşil çayın metabolizma üzerinde ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Özellikle abdominal bölge olmak üzere vücut yağını düşürdüğü yapılan birçok çalışma ile ispatlanmıştır. Bu çalışmaların birinde 240 yetişkin kadın ve erkek 12 hafta boyunca gözlenmiştir. Çalışmanın sonunda ise vücut yağ yüzdesinde, vücut ağırlığında, bel çevresinde ve abdominal bölgede önemli derecede farklar olduğu gözlenmiştir. Günde içeceğiniz en az 3 fincan yeşil çay ile kışın kilo artışınızı durdurabilir, metabolizmanızı canlı tutabilirsiniz. Ayrıca yeşil çaydaki en önemli bileşik olan epigallokateşingallat (ECGC) dir. ECGC birçok hastalığa iyi gelen ve tedavi edici özelliği olan bir bileşiktir. Yeşil çayın içerisindeki vitamin ve mineraller de sağlık için büyük önem taşır. Yeşil çaydaki C vitamini, grip ve genel soğuk algınlığı tedavisine yardımcı olur.

#5
Foto - BEYAZ ÇAY Soğuk havalarda yavaşlama eğiliminde olan metabolizmamıza ve özellikle karın bölgesindeki yağlanmaya karşı beyaz çaydan faydalanabilirsiniz. Düzenli beyaz çay kullanımı ve doğru beslenme alışkanlıkları ile bel bölgesinde ortalama 1-2 cm incelmeyle karşılaşabilirsiniz.

BEYAZ ÇAY Soğuk havalarda yavaşlama eğiliminde olan metabolizmamıza ve özellikle karın bölgesindeki yağlanmaya karşı beyaz çaydan faydalanabilirsiniz. Düzenli beyaz çay kullanımı ve doğru beslenme alışkanlıkları ile bel bölgesinde ortalama 1-2 cm incelmeyle karşılaşabilirsiniz.

#6
Foto - ZENCEFİL LİMON Her ikisinin de bağışıklık sistemi üzerine etkisi bilinen bir gerçek. Hem bağışıklığı güçlendirmek hem de metabolizmayı canlı tutmak için özellikle sabah saatlerinde tercih edebilirsiniz. Böylece gün içinde kendinizi daha rahat hissedersiniz.

ZENCEFİL LİMON Her ikisinin de bağışıklık sistemi üzerine etkisi bilinen bir gerçek. Hem bağışıklığı güçlendirmek hem de metabolizmayı canlı tutmak için özellikle sabah saatlerinde tercih edebilirsiniz. Böylece gün içinde kendinizi daha rahat hissedersiniz.

Selçuk Bayraktar'a vatandaşlık teklifi: Bizim için gurur ve şereftir
Gündem

Selçuk Bayraktar'a vatandaşlık teklifi: Bizim için gurur ve şereftir

Azerbaycanlı iktisatçı Prof. Dr. Gubad İbadoğlu, SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar'ın emeğinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. İbado..
Gelecek Partisi'nden akılalmaz Katar iftirası
Siyaset

Gelecek Partisi'nden akılalmaz Katar iftirası

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, hükümete yönelik eleştirilerini iftiraya götürerek, Katar'ın Türkiye'ye dev yatırımla..
ABD savunma bütçesinde Türkiye detayı! Yaptırım istediler
Dünya

ABD savunma bütçesinde Türkiye detayı! Yaptırım istediler

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresi'nin Senato ve Temsilciler Meclisi kanatları, 2021 mali yılı için savunma bütçesine 740 milyar dol..
Yarkadaş fena patladı: CHP'de yavşakça ilişkiyi deşifre ettim
Gündem

Yarkadaş fena patladı: CHP'de yavşakça ilişkiyi deşifre ettim

CHP'nin İstanbul Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün 23 yaşındaki bir genç kıza tuvalette cinsel saldırıdan tutuklanması sonrası ..
Bakandan binlerce çalışana müjde: Asgari ücretin en az iki katı olarak belirledik
Ekonomi

Bakandan binlerce çalışana müjde: Asgari ücretin en az iki katı olarak belirledik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Linyit ve taş kömürü çıkarılan iş yerlerinde, yer altında çalışan işçilerimize ödenecek ücre..
Dr. Fauci'den koronavirüs aşısıyla ilgili kritik iddia: Acele ettiler
Sağlık

Dr. Fauci'den koronavirüs aşısıyla ilgili kritik iddia: Acele ettiler

ABD’de bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, İngiltere’nin Pfizer’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını onaylayarak acele etti..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay