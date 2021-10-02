Kış geliyor! İşte doğalgazda tasarruf reçetesi

Yoğuşmalı kombi kullanımıyla verimli ısınma sağlamak. Kısa süreli kullanılmadığı zamanlarda kombiyi tamamen kapatmak yerine olabildiğince düşük ayarda çalışır tutmak, böylece yeniden ısınmasında fazla gaz harcamamak. Bacayla tasarruf mümkün olur mu? Eski bacaları değiştirerek kombinin verimliliğini artırmak. Saat ayarlı kombi kullanarak, kombiyi işten dönüş ve benzeri saatlerde aktif olacak şekilde ayarlamak. Isınmada kullanılan peteklerde tıkanıklık olmaması, peteklerin her odada aynı şekilde ısındığından emin olmak. Merkezi ısınma sağlayan sistemlerde, ısınmanın günün soğuk olduğu ve bütün apartman sakinlerinin evde bulunduğu saatlere yoğunlaşması. Merkezi sistemlerde, harcanmayan doğal gazın parasını ödememek ve herkesin kullandığı enerji kadar ödeme yapması için dairelere ısı pay ölçer kurulması. Doğal gazlı ocaklarda, yemeği kısa sürede pişiren düdüklü tencere ve benzeri gereçleri kullanmak.