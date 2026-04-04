Kış bitti derken ilkbaharı karla karşıladılar
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, sarıçam ormanları, bitkiler ve araçların üzerini beyaza bürüdü.
Vatandaşlar, araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar küreme çalışması başlattı.
Vatandaşlardan Celal Gök, nisanda kar sürprizi yaşadıklarını belirterek, "Bugün 4 Nisan, sabah kalktık yine kar yağıyor. Bu sene kış çok ağır geçti, bakalım nereye kadar." dedi.
Öte yandan, yaban kuşları bitki tomurcuklarıyla beslenirken, bir kızıl tilki de karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi.
Ardahan'da da kar, kentin yüksek kesimlerini yeniden beyaza bürüdü.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23