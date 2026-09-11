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Ankara, Gölbaşı'ndaki yangından yeni görüntüler geldi

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Ankara, Gölbaşı'ndaki yangından yeni görüntüler geldi

Başkent Ankara'nın Gölbaşı İlçesinde orman yangını çıktığı ve alevlere havadan ve karadan müdahale edildiği öğrenilmişti. Bölgeden gelen yeni görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi.

#1
Foto - Ankara, Gölbaşı'ndaki yangından yeni görüntüler geldi

Gölbaşı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

#2
Foto - Ankara, Gölbaşı'ndaki yangından yeni görüntüler geldi

Taşpınar Mahallesi'nde bulunan Çiçek Kent Sitesi yanındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#3
Foto - Ankara, Gölbaşı'ndaki yangından yeni görüntüler geldi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, arazöz, tanker ve polis Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Ayrıca bir helikopter de havadan müdahale için bölgeye ulaştı.

#4
Foto - Ankara, Gölbaşı'ndaki yangından yeni görüntüler geldi

Polis ekipleri, tedbir amacıyla çevredeki yerleşim yerlerini boşalttı.

#5
Foto - Ankara, Gölbaşı'ndaki yangından yeni görüntüler geldi

Yangın alanına giden yollar kesildi.

#6
Foto - Ankara, Gölbaşı'ndaki yangından yeni görüntüler geldi

Ekiplerin kısmen kontrol altına aldığı yangına yönelik müdahale devam ediyor.

#7
Foto - Ankara, Gölbaşı'ndaki yangından yeni görüntüler geldi

Olay yerinden gelen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi.

#8
Foto - Ankara, Gölbaşı'ndaki yangından yeni görüntüler geldi

İşte bölgeden görüntüler...

#9
Foto - Ankara, Gölbaşı'ndaki yangından yeni görüntüler geldi

İşte bölgeden görüntüler...

#10
Foto - Ankara, Gölbaşı'ndaki yangından yeni görüntüler geldi

İşte bölgeden görüntüler...

#11
Foto - Ankara, Gölbaşı'ndaki yangından yeni görüntüler geldi

İşte bölgeden görüntüler...

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Yorumlar

Ankarada ve sadece 1 helikopter

?????

hasel

Bilinçli mi yakılıyor,bu ne yangın olmayacak yerde,yangın çıkıyor.Gündüz ve gece görevli kişlerce denetlemeler yapılsın.Mangalla pişirme işleri yaz döneminde kesin yasaklansın.Bir ağaç kaç senede yetişiyor.Yakan olursa da içeride çürüteceksin.Gerçek demokrasi budur.
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