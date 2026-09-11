Ankara, Gölbaşı'ndaki yangından yeni görüntüler geldi
Başkent Ankara'nın Gölbaşı İlçesinde orman yangını çıktığı ve alevlere havadan ve karadan müdahale edildiği öğrenilmişti. Bölgeden gelen yeni görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi.
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Başkent Ankara'nın Gölbaşı İlçesinde orman yangını çıktığı ve alevlere havadan ve karadan müdahale edildiği öğrenilmişti. Bölgeden gelen yeni görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi.
Gölbaşı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Taşpınar Mahallesi'nde bulunan Çiçek Kent Sitesi yanındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, arazöz, tanker ve polis Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Ayrıca bir helikopter de havadan müdahale için bölgeye ulaştı.
Polis ekipleri, tedbir amacıyla çevredeki yerleşim yerlerini boşalttı.
Yangın alanına giden yollar kesildi.
Ekiplerin kısmen kontrol altına aldığı yangına yönelik müdahale devam ediyor.
Olay yerinden gelen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi.
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
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