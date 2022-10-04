Kırmızı etten daha fazla demir bulunan gıdalar

Demir emilimi Çok önemli biyolojik işlevleri yerine getiren demir, normalde vücuda diyetle girer. Gıda yoluyla emilimi çok yavaş gerçekleşir ve gıda içinde bulunduğu oksidasyon durumu ve aynı zamanda doğası ile ilgili bazı değişikliklere sahiptir. Bir elementin vücut tarafından emilme ve metabolize olma yeteneğine biyoyararlanım denir. Biyoyararlanım, tüm gıdalarda aynı değil. Aynı miktarda bile olsa her gıdada demir aynı biyoyararlanıma sahip olmaz. Genel olarak, hayvansal kaynaklı gıdalarda bitkisel kaynaklı gıdalara göre biyoyaralanım daha yüksektir. Hayvansal gıdalarda biyoyararlanım yaklaşık yüzde 20'dir. Bu, ortalama olarak, 100 gram alınan demirin vücuda sadece 20 gramının girdiği ve biyolojik işlevlerin yerine getirilmesi için kullanıldığı anlamına gelir. Bitkisel gıdalarda ise fitatlar, oksalatlar ve bunların bağırsakta emilimini sınırlayan diğer bileşikler gibi beslenme karşıtı faktörlerin varlığı nedeniyle biyoyararlanım yaklaşık yüzde 3'e düşer. Ayrıca bitkisel besinlerde demir hem olmayan formda bulunur ve bu nedenle vücudun onu hem demirine dönüştürmek için daha fazla çaba göstermesi gerekir. Kalsiyumdan zengin besinler demirin emilimini sınırlarken, C vitamininden zengin besinler demir emilimini artırır.