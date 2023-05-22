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Dünya
18
Kırmızı alarm devam ediyor! İtalya'da son durum

2023-05-22 09:19:44
Kırmızı alarm devam ediyor! İtalya'da son durum

İtalya’nın Emilia Romagna bölgesinde şiddetli yağışlar hayatı felç etti.

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Foto - Kırmızı alarm devam ediyor! İtalya'da son durum

İtalya'nın orta ve kuzey kesimindeki Emilia Romagna bölgesinde yoğun yağışların ardından meydana gelen sel felaketi nedeniyle, Forli kentinde pek çok alan su altında kaldı.

#2
Foto - Kırmızı alarm devam ediyor! İtalya'da son durum

Felaket nedeniyle "kırmızı alarm" verilen bölgede su basan sokakları ve evleri gönüllüler ve mahalle sakinleri kürek ve diğer aletlerle temizledi.

#3
Foto - Kırmızı alarm devam ediyor! İtalya'da son durum

#4
Foto - Kırmızı alarm devam ediyor! İtalya'da son durum

#5
Foto - Kırmızı alarm devam ediyor! İtalya'da son durum

#6
Foto - Kırmızı alarm devam ediyor! İtalya'da son durum

#7
Foto - Kırmızı alarm devam ediyor! İtalya'da son durum

#8
Foto - Kırmızı alarm devam ediyor! İtalya'da son durum

#9
Foto - Kırmızı alarm devam ediyor! İtalya'da son durum

#10
Foto - Kırmızı alarm devam ediyor! İtalya'da son durum

#11
Foto - Kırmızı alarm devam ediyor! İtalya'da son durum

#12
Foto - Kırmızı alarm devam ediyor! İtalya'da son durum

#13
Foto - Kırmızı alarm devam ediyor! İtalya'da son durum

#14
Foto - Kırmızı alarm devam ediyor! İtalya'da son durum

#15
Foto - Kırmızı alarm devam ediyor! İtalya'da son durum

#16
Foto - Kırmızı alarm devam ediyor! İtalya'da son durum

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Foto - Kırmızı alarm devam ediyor! İtalya'da son durum

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