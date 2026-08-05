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Teknoloji-Bilişim
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Emekli albay Kaan'la ilgili ses getirecek gelişmeyi duyurdu: Bir kulis bilgisi aldık

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Emekli albay Kaan'la ilgili ses getirecek gelişmeyi duyurdu: Bir kulis bilgisi aldık

Emekli albay Eray Güçlüer, envantere girmek için gün sayan Milli Muahrip Uçak Kaan ile ilgili heyecanlandıran kulis bilgisini kamuoyu ile paylaştı.

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Foto - Emekli albay Kaan'la ilgili ses getirecek gelişmeyi duyurdu: Bir kulis bilgisi aldık

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'da yeni bir aşamaya geçildi. İlk uçuşunu 21 Şubat 2024'te başarıyla gerçekleştiren KAAN'ın ikinci prototipi P1, ilk kez kamuoyuna tanıtıldı. Yeni prototip, hem tasarımında hem de teknolojik altyapısında yapılan kapsamlı iyileştirmelerle dikkat çekiyor.

#2
Foto - Emekli albay Kaan'la ilgili ses getirecek gelişmeyi duyurdu: Bir kulis bilgisi aldık

TUSAŞ tarafından geliştirilen P1 prototipi, ilk prototipten farklı olarak yalnızca uçuş güvenliğini değil, aynı zamanda savaş kabiliyetlerini ve operasyonel sistemlerin performansını doğrulamaya yönelik testlerde görev alacak. Bu kapsamda aviyonik sistemler, gelişmiş sensörler, düşük görünürlük sağlayan tasarım detayları ve diğer kritik teknolojiler yeni prototipte önemli ölçüde geliştirildi.

#3
Foto - Emekli albay Kaan'la ilgili ses getirecek gelişmeyi duyurdu: Bir kulis bilgisi aldık

Mühendislik çalışmalarının ardından uçağın boyutlarında da değişikliğe gidildi. İlk prototipte 21 metre olan gövde uzunluğu 20,3 metreye düşürülürken, 14 metrelik kanat açıklığı ise 13,4 metreye indirildi. Yapılan bu revizyonlarla uçağın ağırlığının azaltılması, aerodinamik verimliliğinin artırılması ve daha yüksek manevra kabiliyeti kazanması amaçlanıyor.

#4
Foto - Emekli albay Kaan'la ilgili ses getirecek gelişmeyi duyurdu: Bir kulis bilgisi aldık

KAAN'ın prototip testlerinin 2028 yılına kadar sürmesi planlanıyor. Test sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından milli savaş uçağının aynı yılın sonuna doğru Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi hedefleniyor. Uzun vadeli planda ise KAAN'ın 2030'lu yıllarda tamamen yerli motorla görev yapabilecek seviyeye ulaşması öngörülüyor.

#5
Foto - Emekli albay Kaan'la ilgili ses getirecek gelişmeyi duyurdu: Bir kulis bilgisi aldık

Konuyla ilgili Ülke Tv ekranlarında değerlendirmelerde bulunan emekli albay Eray Güçlüer, Kaan için geliştirilen yerli motorla ilgili önemli bir kulis bilgisi aldıklarını açıkladı.

#6
Foto - Emekli albay Kaan'la ilgili ses getirecek gelişmeyi duyurdu: Bir kulis bilgisi aldık

Eray Güçlüer yaptığı açıklamada, "Kaan 2028 Haziran ayında envantere girecek. Kaan'ın motoru için 2023 diyorlardı ama aslında bundan daha erken olacak. TEI'nin ürettiği bu motorla ilgili kulis bilgisi aldık. Ama bu önemli değil. Optimum dengede gidilsin, geç olsun güç olmasın. Temmuz ayında yapılan anlaşmayla ABD'den 80 tane motor gelecek.

#7
Foto - Emekli albay Kaan'la ilgili ses getirecek gelişmeyi duyurdu: Bir kulis bilgisi aldık

Kaan'ın görünürlüğü F-35'ten çok daha iyi konumda. Gövdesi F-35'ten daha büyük görünüyor ama görünürlük konusunda F-35'ten daha az görünür durumda. GÜÇHAN motor başka uçak modeli içiin geliştiriliyor diye biliyorum" ifadelerini kullandı.

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