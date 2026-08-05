Emekli albay Kaan'la ilgili ses getirecek gelişmeyi duyurdu: Bir kulis bilgisi aldık

Eray Güçlüer yaptığı açıklamada, "Kaan 2028 Haziran ayında envantere girecek. Kaan'ın motoru için 2023 diyorlardı ama aslında bundan daha erken olacak. TEI'nin ürettiği bu motorla ilgili kulis bilgisi aldık. Ama bu önemli değil. Optimum dengede gidilsin, geç olsun güç olmasın. Temmuz ayında yapılan anlaşmayla ABD'den 80 tane motor gelecek.