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Tam 70 bin TL hesap ödediler, üstüne bir de mekandan kovuldular! Tuhaf olayda "Rahmi Koç" iddiası ağızları açık bıraktı

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Tam 70 bin TL hesap ödediler, üstüne bir de mekandan kovuldular! Tuhaf olayda “Rahmi Koç” iddiası ağızları açık bıraktı

Bodrum'da bir otelde yemek yemek isteyen 9 kişilik aile, iş insanı Rahmi Koç'un otele gelmesi nedeniyle restoran servisinin durdurulduğunu ve kendilerinden ayrılmalarının istendiğini iddia etti. Yaklaşık 70 bin TL hesap ödediklerini belirten aile, yaşanan olayın ardından jandarmaya giderek otel hakkında resmi şikâyette bulundu. Olayla ilgili taraflardan henüz açıklama yapılmadı.

#1
Foto - Tam 70 bin TL hesap ödediler, üstüne bir de mekandan kovuldular! Tuhaf olayda "Rahmi Koç" iddiası ağızları açık bıraktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaz sezonunun en yoğun döneminde yaşandığı öne sürülen bir olay gündem oldu. Sabah'ta yer alan habere göre; önceki gün Divan Türkbükü Bodrum'da yemek servisi almak isteyen 9 kişilik bir aileye, iş insanı Rahmi Koç'un otele gelmesi nedeniyle restoran servisinin durdurulduğu bildirildi.

#2
Foto - Tam 70 bin TL hesap ödediler, üstüne bir de mekandan kovuldular! Tuhaf olayda "Rahmi Koç" iddiası ağızları açık bıraktı

Uzun yıllardır otelin müdavimi olduklarını belirten Serkan Keser, kendilerine "Servis yok" denildiğini ve restorandan ayrılmalarının istendiğini iddia etti.

#3
Foto - Tam 70 bin TL hesap ödediler, üstüne bir de mekandan kovuldular! Tuhaf olayda "Rahmi Koç" iddiası ağızları açık bıraktı

Yaşanan durum karşısında büyük şaşkınlık yaşadıklarını ifade eden Keser, restoranda yaklaşık 70 bin TL hesap ödemelerine rağmen böyle bir muameleyle karşılaştıklarını öne sürerek tepki gösterdi.

#4
Foto - Tam 70 bin TL hesap ödediler, üstüne bir de mekandan kovuldular! Tuhaf olayda "Rahmi Koç" iddiası ağızları açık bıraktı

Olayın ardından Serkan Keser'in jandarma karakoluna giderek tutanak tutturduğu ve otel yönetimi hakkında resmi şikâyette bulunduğu öğrenildi.

#5
Foto - Tam 70 bin TL hesap ödediler, üstüne bir de mekandan kovuldular! Tuhaf olayda "Rahmi Koç" iddiası ağızları açık bıraktı

İddiaya ilişkin otel yönetimi ve diğer taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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