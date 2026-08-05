Tam 70 bin TL hesap ödediler, üstüne bir de mekandan kovuldular! Tuhaf olayda “Rahmi Koç” iddiası ağızları açık bıraktı
Bodrum'da bir otelde yemek yemek isteyen 9 kişilik aile, iş insanı Rahmi Koç'un otele gelmesi nedeniyle restoran servisinin durdurulduğunu ve kendilerinden ayrılmalarının istendiğini iddia etti. Yaklaşık 70 bin TL hesap ödediklerini belirten aile, yaşanan olayın ardından jandarmaya giderek otel hakkında resmi şikâyette bulundu. Olayla ilgili taraflardan henüz açıklama yapılmadı.