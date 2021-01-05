Kırıkkale'de bu evdeki eşyalar kendiliğinden tutuşuyor! Sadece bir şey yanmadı

Kırıkkale doğumlu Hakan Yorulmaz, 15 Temmuz Cuma günü doğmuştu, 28. doğum gününde darbeciler tarafından şehit edildi. Çankırı’da İşletme Fakültesi’ni kazanan Yorulmaz, tercihini Samsun’daki Polis Okulu’ndan yana kullandı. Ardından Özel Harekat Polisliğini seçerek Siirt’te görev aldı. 4 yıllık Siirt görevinin ardından Ankara’ya tayin olan Yorulmaz, Gölbaşı’nda 3 sene çalışmayı sürdürdü. Yorulmaz, ''Bu meslekte ölüm kaçınılmaz'' diyerek şehadeti bekliyordu. Şehidin bir ay sonra evleneceği sözlüsü Gülhan Aygün, siyasal bilgiler ve sinema-televizyon bölümlerini bitirdi. Tüm kariyer planlarını bir kenara bırakarak sözlüsünün tüm hayallerini gerçekleştirmeye karar verdiğini söyleyen Aygün, Yorulmaz’ın kardeşini iş sahibi yapmak ve babasına bir ev almak için elinden geleni yapacağını belirtiyor. Aygün, sözlüsü gibi Özel Harekat’ta çalışmak için de başvuruda bulundu. Şehidin ismi, Kırıkkale’de bir spor lisesine verildi.