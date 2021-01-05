Kırıkkale'de bu evdeki eşyalar kendiliğinden tutuşuyor! Sadece bir şey yanmadı

Ablasının evinin yandığına kendisinin de şahit olduğunu anlatan İsmail Yorulmaz, “Olay yeri inceler gibi bizde baktık. Neden olduğunu nasıl olduğunu biz bir mana veremedik. İnsanlar tarafından belirli bir düşman tarafından elektrik kaçağından dolayı bir yangın değil bu. Kesinlikle değil." sözlerini ekledi.