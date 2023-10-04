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Kiracıları kahreden haber! Bu gelişmeyi duyunca karalar bağlayacaklar

2023-10-04 13:59:50
Kiracıları kahreden haber! Bu gelişmeyi duyunca karalar bağlayacaklar

Kiracılar bir kez daha kahroldu. Kimse kiracıyı düşünmüyor. Ekim ayı ile birlikte kira zam oranlarındaki artış rakamları belli oldu. Herkes döne döne yeni ev arayışına başladı. İşte Ekim ayı kira zam tutarları… Eylül ayı enflasyon rakamları açıklanırken memur, memur emeklisi, SGK, Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkı oranı ile iş yeri özel kira artış oranları belli oldu. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiğim kira oranları için rakamlar tek tek açıklandı. İşte Ekim ayı kira zam tutarları…

#1
Foto - Kiracıları kahreden haber! Bu gelişmeyi duyunca karalar bağlayacaklar

Eylül ayını geride bırakırken her ay başında açıklanan enflasyon rakamları da belli oldu. Eylül ayı enflasyon rakamları aylık bazda %4,75 olarak açıklandı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için %9,49, ağustos ayı için %9,09, Eylül ayı için %4,75 enflasyon farkını netleştirdi. Ocak ayı maaş oranlarına yansıyacak olan enflasyon rakamları doğrultusunda 3 aylık enflasyon oranı %,11 olarak açıklandı. Gözler Ekim, Kasım ve Aralık aylarına çevrildi. 2024-2025 yılları kapsamında mali ve sosyal hakların belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında 2024 yılı Ocak ayı için rakamı netleştirildi. %4,75 olarak tamamlanan Eylül ayı ile birlikte memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeden gelen zam oranının üstünde bir zam alacağı netleşti. Bu kapsamda Ekim, Kasım ve Aralık aylarında belirlenecek rakamlar merak ediliyor.

#2
Foto - Kiracıları kahreden haber! Bu gelişmeyi duyunca karalar bağlayacaklar

(Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak) Asgari ücreti de etkileyen enflasyon rakamları birçok çalışanın dikkatinde yer alıyor. Bağlayıcı bir rakam olmasa dahi asgari ücret tespit Komisyonu toplantılarında satın alma gücü olarak gündeme gelen enflasyon rakamları zam oranlarını da etkiliyor.

#3
Foto - Kiracıları kahreden haber! Bu gelişmeyi duyunca karalar bağlayacaklar

Eylül ayı enflasyon rakamları kapsamında yapılan açıklamalar doğrultusunda iş yerlerinde yapılacak kira oranları da netlik kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayı enflasyon oranları kapsamında %4,75'i işaret etti. Yıllık bazda bu rakam a,53 olarak açıklandı.

#4
Foto - Kiracıları kahreden haber! Bu gelişmeyi duyunca karalar bağlayacaklar

İş yerlerini etkileyecek kira zamları kapsamında belirlenen yeni oran ise U,30 olarak açıklandı. Bu kapsamda kira kontrat süresince işletme sahipleri U,30 oranında zam yapma hakkına sahip olacak. Geçtiğimiz ay ise zam oranı V,28 olarak açıklanmıştı. Kira konutlarındaki artış rakamları ise 2 Temmuz 2024 tarihine kadar % olarak sabit tutulacak.

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