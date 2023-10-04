2023-10-04 13:59:50 Kiracıları kahreden haber! Bu gelişmeyi duyunca karalar bağlayacaklar
Kiracılar bir kez daha kahroldu. Kimse kiracıyı düşünmüyor. Ekim ayı ile birlikte kira zam oranlarındaki artış rakamları belli oldu. Herkes döne döne yeni ev arayışına başladı. İşte Ekim ayı kira zam tutarları… Eylül ayı enflasyon rakamları açıklanırken memur, memur emeklisi, SGK, Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkı oranı ile iş yeri özel kira artış oranları belli oldu. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiğim kira oranları için rakamlar tek tek açıklandı. İşte Ekim ayı kira zam tutarları…