Kiracıları kahreden haber! Bu gelişmeyi duyunca karalar bağlayacaklar

Eylül ayını geride bırakırken her ay başında açıklanan enflasyon rakamları da belli oldu. Eylül ayı enflasyon rakamları aylık bazda %4,75 olarak açıklandı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için %9,49, ağustos ayı için %9,09, Eylül ayı için %4,75 enflasyon farkını netleştirdi. Ocak ayı maaş oranlarına yansıyacak olan enflasyon rakamları doğrultusunda 3 aylık enflasyon oranı %,11 olarak açıklandı. Gözler Ekim, Kasım ve Aralık aylarına çevrildi. 2024-2025 yılları kapsamında mali ve sosyal hakların belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında 2024 yılı Ocak ayı için rakamı netleştirildi. %4,75 olarak tamamlanan Eylül ayı ile birlikte memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeden gelen zam oranının üstünde bir zam alacağı netleşti. Bu kapsamda Ekim, Kasım ve Aralık aylarında belirlenecek rakamlar merak ediliyor.