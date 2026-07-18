Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'yi de yakından ilgilendiren karar
Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir karar aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir karar aldı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), turizm ekosistemini canlandırmak ve küresel ziyaretçi trafiğini artırmak amacıyla vize mevzuatında köklü bir reforma imza attı. Dubai Genel Kimlik ve Yabancılar İşleri Müdürlüğü (GDRFA) tarafından resmiyet kazandırılan yeni sistem, uzun süreli seyahat planlayan turistlere büyük bir esneklik tanırken, başvuru sahiplerinden belirli finansal yeterlilik şartlarını karşılamasını talep ediyor.
Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre yeni yürürlüğe giren sistem kapsamında, vize onayını alan turistler 5 yıl boyunca istedikleri an ve istedikleri sıklıkta Birleşik Arap Emirlikleri'ne giriş-çıkış yapabilecekler.
Ziyaretçilerin her bir seyahatinde ülkede kesintisiz olarak 90 güne kadar kalmasına izin verilecek. Seyahat süresini uzatmak isteyenlere bir defaya mahsus olmak üzere 90 günlük ek bir uzatma hakkı daha tanınacak. Ancak suiistimallerin önüne geçilmesi amacıyla, bir turistin BAE sınırları içerisinde bir takvim yılı (12 ay) içinde geçirebileceği toplam süre hiçbir şekilde 180 günü geçemeyecek.
BANKADA 4 BİN DOLAR ŞARTI GETİRİLDİ - Yeni düzenlemenin en büyük kolaylığı, yabancı turistlerin başvuru aşamasında BAE vatandaşı veya yerel bir şirketi sponsor ya da davetçi olarak gösterme zorunluluğunun tamamen ortadan kalkması oldu. Ancak bu esneklik, sıkı finansal denetim şartlarını da beraberinde getirdi. Yeni dönemde bu uzun süreli vizeye başvuracak kişilerin pasaport ve seyahat belgelerinin yanı sıra, başvurudan önceki son 6 ay boyunca banka hesaplarında kesintisiz olarak en az 4 bin dolar (veya karşılığı döviz/TL) bakiye bulundurduklarını resmi dökümlerle ispatlamaları zorunlu kılındı.
GDRFA, başvuru ekranlarında eksiksiz olarak beyan edilmesi gereken evrak listesini de paylaştı. Buna göre seyahat planı olan vatandaşların şu evrakları hazırlaması gerekiyor: eyahat bitiminden itibaren en az 6 ay daha geçerliliği olan bir Pasaport, Yeni kurallara uygun, güncel ve yüksek çözünürlüklü biyometrik fotoğraf, BAE sınırları içinde geçerli olan kapsamlı sağlık sigortası, Gidiş ve dönüş tarihlerini net olarak gösteren uçak bileti rezervasyonu, Finansal yeterliliği ispatlayan son 6 aya ait ıslak imzalı/kaşeli banka hesap dökümü.
Yapılan resmi duyuruda, 5 yıllık çok girişli vizenin toplam maliyetinin 1011 dolar (47 bin 661 TL) olduğu ifade edildi. Turizm otoriteleri, açıklanan bu yüksek tutarın sadece basit bir harç bedeli olmadığını; sistem işletim bedellerini, resmi vize ücretini ve başvuru sahibinin ülkeden çıkış yapmasından sonra iade edilebilir nitelikteki "mali teminat" tutarını da içinde barındırdığını aktardı. Başvurular; BAE'nin resmi e-devlet dijital platformları, mobil uygulamaları, Müşteri Mutluluğu Merkezleri ve fiziki Amer Hizmet Merkezleri üzerinden 7/24 gerçekleştirilebilecek.
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