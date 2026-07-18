Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'yi de yakından ilgilendiren karar

BANKADA 4 BİN DOLAR ŞARTI GETİRİLDİ - Yeni düzenlemenin en büyük kolaylığı, yabancı turistlerin başvuru aşamasında BAE vatandaşı veya yerel bir şirketi sponsor ya da davetçi olarak gösterme zorunluluğunun tamamen ortadan kalkması oldu. Ancak bu esneklik, sıkı finansal denetim şartlarını da beraberinde getirdi. Yeni dönemde bu uzun süreli vizeye başvuracak kişilerin pasaport ve seyahat belgelerinin yanı sıra, başvurudan önceki son 6 ay boyunca banka hesaplarında kesintisiz olarak en az 4 bin dolar (veya karşılığı döviz/TL) bakiye bulundurduklarını resmi dökümlerle ispatlamaları zorunlu kılındı.