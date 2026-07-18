Rusya Türkiye politikasında çirkinleşmeye başladı: 5 Türk şirketine getirilen yasağın perde arkası ortaya çıktı

Rus yorumcu Şafir ise Türkiye'nin bu adımla savaş sonrası döneme ilişkin pozisyonunu güçlendirmeyi amaçladığını öne sürdü. Şafir, Ankara'nın Karadeniz'de etkin bir rol üstlenmeye hazırlandığını savunarak, "Türkler böylece çatışma sona erdikten sonra Karadeniz'i kontrol etme iddialarını şimdiden ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı. Savaş yanlısı yorumlarıyla bilinen blog yazarı Yury Barançik de 16 Temmuz'da Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Ukrayna'nın Karadeniz'deki ticaret yollarının güvenliğinde rol üstlenmeye hazırlandığını iddia etti. Barançik, bunun ileride Rusya ile askeri gerilime dönüşebileceğini öne sürerek, "Esasen Türkler, Ukrayna'nın Karadeniz ticaret yollarını korumaları altına alıyor. Ve bir bahaneyle Karadeniz'de bize karşı askeri harekata başlamaları yalnızca zaman meselesi." değerlendirmesinde bulundu. Barançik, söz konusu girişimin farklı şekilde yorumlanamayacağını savunarak, "Böyle bir manevra, yağma hazırlıkları dışında hiçbir şekilde açıklanamaz." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu politikayı izliyor olmasının sorumluluğunun kendilerinde olduğunu öne süren Barançik, "Bu adım, Ankara'nın bizi hiçbir şekilde tehdit olarak görmediğini gösteriyor." sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.