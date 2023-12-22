Kiracılara çok ama çok kötü haber! Yüzde 25 kira zam sınırıyla ilgili flaş gelişme! Karar çıktı

Emsal niteliğindeki karara göre, uzun süreli kira sözleşmelerinde edimler arasındaki dengenin aşırı bozulması ve sözleşmenin taraflar açısından çekilmez hale gelmesi durumunda kira parasının günün ekonomik koşullarına uyarlanması için her zaman "uyarlama" davası açılabilir. Karara ilişkin açıklamalarda bulunan Arabulucu Avukat Umut Metin, Milliyet'in haberine göre "Aslında buradaki karar yüzde 25 sınırına ilişkin değildir. Başka bir karar verilme durumu söz konusu. Kira tespit davalarında 5 yıldan sonra kira sözleşmelerine ilişkin kira bedeli tespit davası açılabiliyor. Bu davalarda kiralanan taşınmazın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutuluyor. Şunu söylemek gerekirse bir kira sözleşmesinin 5’inci yılına varmadık ancak kiralar öyle bir değişti ki kira tespit davası da açamıyoruz. Burada mülk sahipleri ‘peki ne yapacağız?’ diye düşünüyorlardı. İşte burada kira uyarlama davalarının açılabileceğini söylüyoruz." dedi.