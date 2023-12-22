2023-12-22 12:46:17 Kiracılara çok ama çok kötü haber! Yüzde 25 kira zam sınırıyla ilgili flaş gelişme! Karar çıktı
Kiracılara kötü haber İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 54. Hukuk Dairesi'nden geldi. Mahkeme kararına göre artık ev sahibi, kira parasının günün ekonomik koşullarına uyarlanması için her zaman 'uyarlama' davası açılabilir. Artan kira bedellerine vatandaşlar tepki göstermeye devam ediyor. Fahiş kira artışlarını önlemek için yürürlüğe sokulan ve konutlarda kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 54. hukuk Dairesi tarafından verilen "uyarlama" kararı dikkat çekti.