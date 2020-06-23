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Ekonomi
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KİPTAŞ Silivri 4. etap kurası ne zaman çekilecek?

2020-06-23 20:13:15
KİPTAŞ Silivri 4. etap kurası ne zaman çekilecek?

KİPTAŞ 4. etap kurası ne zaman çekilecek? Ev sahibi olmak isteyen KİPTAŞ’ın Silivri’de inşa edeceği 4. etap kura çekimi için bekleyişte. KİPTAŞ 4. etap kura çekilişi ne zaman yapılacak?

#1
Foto - KİPTAŞ'ın Silivri'de hayata geçireceği 4. etap konutları için ön başvuru süreci 21 Haziran'da tamamlandı. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler KİPTAŞ kura çekimine çevrildi.

KİPTAŞ'ın Silivri'de hayata geçireceği 4. etap konutları için ön başvuru süreci 21 Haziran'da tamamlandı. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler KİPTAŞ kura çekimine çevrildi.

#2
Foto - KİPTAŞ Silivri kura çekilişleri 26-27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak. Birinci gün kura çekiminde şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler, en az %40 oranında engelli vatandaşlar ile Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında sigortalı olarak çalıştığını belgeleyen sağlık personeli tarafından yapılan ayrıcalıklı grubun başvuru sonuçları belirlenecek.

KİPTAŞ Silivri kura çekilişleri 26-27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak. Birinci gün kura çekiminde şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler, en az %40 oranında engelli vatandaşlar ile Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında sigortalı olarak çalıştığını belgeleyen sağlık personeli tarafından yapılan ayrıcalıklı grubun başvuru sonuçları belirlenecek.

#3
Foto - 7 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak olan ikinci KİPTAŞ Silivri 4 etap kurası ile ise 2+1 kapalı mutfak tipindeki 552 adet konut için hak sahibi belirlenecek. Asil ve yedek talihli olmak üzere hak sahipleri belirlenerek ilan edilecek

7 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak olan ikinci KİPTAŞ Silivri 4 etap kurası ile ise 2+1 kapalı mutfak tipindeki 552 adet konut için hak sahibi belirlenecek. Asil ve yedek talihli olmak üzere hak sahipleri belirlenerek ilan edilecek

#4
Foto - Ortalama kat brüt alanları 86 m2 olan 474 adet 2+1 açık mutfak, 92 m2 olan 702 adet 2+1 kapalı mutfak, 111 m2 olan 220 adet 3+1 olmak üzere toplam 32 bloklu 1.396 konuttan oluşan projede 50 cadde üstü dükkan ve 1 adet kreş bulunuyor.

Ortalama kat brüt alanları 86 m2 olan 474 adet 2+1 açık mutfak, 92 m2 olan 702 adet 2+1 kapalı mutfak, 111 m2 olan 220 adet 3+1 olmak üzere toplam 32 bloklu 1.396 konuttan oluşan projede 50 cadde üstü dükkan ve 1 adet kreş bulunuyor.

#5
Foto - Başvuru sahibinin T.C. vatandaşı ve reşit olması, kendisi veya eşine ait tapuda kayıtlı, kat irtifaklı ya da kat mülkiyetli bağımsız bölümün olmaması (tarla, bağ, bahçe, işyeri ile başvuru sahibi ve eşinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç) şartı ile başvuru yapılabilir. Ayrıca hak sahibi olacak kişinin veya eşinin daha önce KİPTAŞ'tan konut satın almamış olması gerekmektedir. 18 yaşını tamamlamış bireylerin, aileleriyle birlikte yaşaması durumunda kendi adına tapuda kayıtlı kat irtifaklı, kat mülkiyetli bağımsız bölümün olmaması (tarla, bağ, bahçe, işyeri ile hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç) şartı ile başvuru yapabilecektir. Başvuru sahibinin müracaat tarihi itibariyle İstanbul il sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olması gerekmektedir.

Başvuru sahibinin T.C. vatandaşı ve reşit olması, kendisi veya eşine ait tapuda kayıtlı, kat irtifaklı ya da kat mülkiyetli bağımsız bölümün olmaması (tarla, bağ, bahçe, işyeri ile başvuru sahibi ve eşinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç) şartı ile başvuru yapılabilir. Ayrıca hak sahibi olacak kişinin veya eşinin daha önce KİPTAŞ'tan konut satın almamış olması gerekmektedir. 18 yaşını tamamlamış bireylerin, aileleriyle birlikte yaşaması durumunda kendi adına tapuda kayıtlı kat irtifaklı, kat mülkiyetli bağımsız bölümün olmaması (tarla, bağ, bahçe, işyeri ile hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç) şartı ile başvuru yapabilecektir. Başvuru sahibinin müracaat tarihi itibariyle İstanbul il sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olması gerekmektedir.

#6
Foto - Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler için 2+1 kapalı mutfaktan oluşan 50 konut ayrılmış olup, bunlar için başvurular ayrı kabul edilecektir. Başvuruların konut sayısından daha fazla olması halinde asil hak sahipliği ve her konut için uygun miktarda yedek üye hak sahipliği de noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir. En az %40 engelli vatandaşlar için 2+1 kapalı mutfaktan oluşan 50 konut ayrılmış olup, bunlar için başvurular ayrı kabul edilecektir. Başvuruların konut sayısından daha fazla olması halinde asil hak sahipliği ve her konut için uygun miktarda yedek üye hak sahipliği de noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında sigortalı olarak çalıştığını belgeleyen tüm sağlık personeli için (temizlik görevlisi, memur, ambulans şoförü, hasta bakıcı, hemşire, doktor vb.) 2+1 kapalı mutfaktan oluşan 50 konut ayrılmış olup, bunlar için başvurular ayrı kabul edilecektir. Başvuruların konut sayısından daha fazla olması halinde asil hak sahipliği ve her konut için uygun miktarda yedek üye hak sahipliği de noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler için 2+1 kapalı mutfaktan oluşan 50 konut ayrılmış olup, bunlar için başvurular ayrı kabul edilecektir. Başvuruların konut sayısından daha fazla olması halinde asil hak sahipliği ve her konut için uygun miktarda yedek üye hak sahipliği de noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir. En az %40 engelli vatandaşlar için 2+1 kapalı mutfaktan oluşan 50 konut ayrılmış olup, bunlar için başvurular ayrı kabul edilecektir. Başvuruların konut sayısından daha fazla olması halinde asil hak sahipliği ve her konut için uygun miktarda yedek üye hak sahipliği de noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında sigortalı olarak çalıştığını belgeleyen tüm sağlık personeli için (temizlik görevlisi, memur, ambulans şoförü, hasta bakıcı, hemşire, doktor vb.) 2+1 kapalı mutfaktan oluşan 50 konut ayrılmış olup, bunlar için başvurular ayrı kabul edilecektir. Başvuruların konut sayısından daha fazla olması halinde asil hak sahipliği ve her konut için uygun miktarda yedek üye hak sahipliği de noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.

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