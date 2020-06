KİPTAŞ Silivri 4. etap kurası ne zaman çekilecek?

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler için 2+1 kapalı mutfaktan oluşan 50 konut ayrılmış olup, bunlar için başvurular ayrı kabul edilecektir. Başvuruların konut sayısından daha fazla olması halinde asil hak sahipliği ve her konut için uygun miktarda yedek üye hak sahipliği de noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir. En az %40 engelli vatandaşlar için 2+1 kapalı mutfaktan oluşan 50 konut ayrılmış olup, bunlar için başvurular ayrı kabul edilecektir. Başvuruların konut sayısından daha fazla olması halinde asil hak sahipliği ve her konut için uygun miktarda yedek üye hak sahipliği de noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında sigortalı olarak çalıştığını belgeleyen tüm sağlık personeli için (temizlik görevlisi, memur, ambulans şoförü, hasta bakıcı, hemşire, doktor vb.) 2+1 kapalı mutfaktan oluşan 50 konut ayrılmış olup, bunlar için başvurular ayrı kabul edilecektir. Başvuruların konut sayısından daha fazla olması halinde asil hak sahipliği ve her konut için uygun miktarda yedek üye hak sahipliği de noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.