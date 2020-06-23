KİPTAŞ Silivri 4. etap kurası ne zaman çekilecek?

Başvuru sahibinin T.C. vatandaşı ve reşit olması, kendisi veya eşine ait tapuda kayıtlı, kat irtifaklı ya da kat mülkiyetli bağımsız bölümün olmaması (tarla, bağ, bahçe, işyeri ile başvuru sahibi ve eşinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç) şartı ile başvuru yapılabilir. Ayrıca hak sahibi olacak kişinin veya eşinin daha önce KİPTAŞ'tan konut satın almamış olması gerekmektedir. 18 yaşını tamamlamış bireylerin, aileleriyle birlikte yaşaması durumunda kendi adına tapuda kayıtlı kat irtifaklı, kat mülkiyetli bağımsız bölümün olmaması (tarla, bağ, bahçe, işyeri ile hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç) şartı ile başvuru yapabilecektir. Başvuru sahibinin müracaat tarihi itibariyle İstanbul il sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olması gerekmektedir.