ABD maçı öncesi takımı sarsacak gelişme! Hacıosmanoğlu özür diledi! Hakan Çalhanoğlu'na tepki dinmiyor
Dünya Kupası'nda vasat takımların bile bir üst tura çıktığı bir dönemde A Millilerin elenmesi sonrası tepkiler dinmek bilmiyor...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Dünya Kupası'nda vasat takımların bile bir üst tura çıktığı bir dönemde A Millilerin elenmesi sonrası tepkiler dinmek bilmiyor...
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hayal kırıklığı nedeniyle taraftarlardan özür dileyip Avrupa Şampiyonası için telafi sözü verdi.
Los Angeles kampında imza dağıtan milli takımda Kenan Yıldız’ın asık suratı ve Hakan Çalhanoğlu’na yönelik 'adam mısın?' tepkisi dikkat çekti.
ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’nın Los Angeles kampı, hem özür açıklamasına hem de gergin anlara sahne oldu. Sadece Anadolu Ajansı ve yayıncı kuruluş mikrofonlarının yer aldığı sırasında Hacıosmanoğlu taraftarlardan özür dilediği bir açıklama yaptı.
- Bu değerli insanlardan sizlerin huzurunda özür diliyoruz. Hala içimiz acıyor. Yine telafi edecek olan da bizim çocuklardır. Allah nasip etmedi. Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası olacak ve inşallah vatandaşlarımızı orada güldürürüz.
Açıklamanın ardından TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve milli futbolcular, Los Angeles'ta kendilerini bekleyen taraftarlarla bir araya gelerek imza dağıttı. Ancak etkinlik ve kamp çevresindeki asık suratlar dikkat çekti.
Kamptan servis edilen resmi videoda imza verirken Kenan Yıldız’ın oldukça keyifsiz ve asık suratlı olduğu görüldü. Milli takım kafilesi konaklayacağı otele giriş yaptığı sırada ise gerginlik tırmandı.
Çevredeki bir kişinin, kaptan Hakan Çalhanoğlu'na yönelik Türkçe olarak "Adam mısın Hakan?" diye bağırdığı net bir şekilde duyuldu.
Milli takım, yaşanan bu moral bozukluğu ve gergin atmosfer altında ABD maçına çıkacak.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23