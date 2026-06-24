ABD maçı öncesi takımı sarsacak gelişme! Hacıosmanoğlu özür diledi! Hakan Çalhanoğlu'na tepki dinmiyor

ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’nın Los Angeles kampı, hem özür açıklamasına hem de gergin anlara sahne oldu. Sadece Anadolu Ajansı ve yayıncı kuruluş mikrofonlarının yer aldığı sırasında Hacıosmanoğlu taraftarlardan özür dilediği bir açıklama yaptı.