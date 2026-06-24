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Spor
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ABD maçı öncesi takımı sarsacak gelişme! Hacıosmanoğlu özür diledi! Hakan Çalhanoğlu'na tepki dinmiyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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ABD maçı öncesi takımı sarsacak gelişme! Hacıosmanoğlu özür diledi! Hakan Çalhanoğlu'na tepki dinmiyor

Dünya Kupası'nda vasat takımların bile bir üst tura çıktığı bir dönemde A Millilerin elenmesi sonrası tepkiler dinmek bilmiyor...

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#1
Foto - ABD maçı öncesi takımı sarsacak gelişme! Hacıosmanoğlu özür diledi! Hakan Çalhanoğlu'na tepki dinmiyor

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hayal kırıklığı nedeniyle taraftarlardan özür dileyip Avrupa Şampiyonası için telafi sözü verdi.

#2
Foto - ABD maçı öncesi takımı sarsacak gelişme! Hacıosmanoğlu özür diledi! Hakan Çalhanoğlu'na tepki dinmiyor

Los Angeles kampında imza dağıtan milli takımda Kenan Yıldız’ın asık suratı ve Hakan Çalhanoğlu’na yönelik 'adam mısın?' tepkisi dikkat çekti.

#3
Foto - ABD maçı öncesi takımı sarsacak gelişme! Hacıosmanoğlu özür diledi! Hakan Çalhanoğlu'na tepki dinmiyor

ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’nın Los Angeles kampı, hem özür açıklamasına hem de gergin anlara sahne oldu. Sadece Anadolu Ajansı ve yayıncı kuruluş mikrofonlarının yer aldığı sırasında Hacıosmanoğlu taraftarlardan özür dilediği bir açıklama yaptı.

#4
Foto - ABD maçı öncesi takımı sarsacak gelişme! Hacıosmanoğlu özür diledi! Hakan Çalhanoğlu'na tepki dinmiyor

- Bu değerli insanlardan sizlerin huzurunda özür diliyoruz. Hala içimiz acıyor. Yine telafi edecek olan da bizim çocuklardır. Allah nasip etmedi. Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası olacak ve inşallah vatandaşlarımızı orada güldürürüz.

#5
Foto - ABD maçı öncesi takımı sarsacak gelişme! Hacıosmanoğlu özür diledi! Hakan Çalhanoğlu'na tepki dinmiyor

Açıklamanın ardından TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve milli futbolcular, Los Angeles'ta kendilerini bekleyen taraftarlarla bir araya gelerek imza dağıttı. Ancak etkinlik ve kamp çevresindeki asık suratlar dikkat çekti.

#6
Foto - ABD maçı öncesi takımı sarsacak gelişme! Hacıosmanoğlu özür diledi! Hakan Çalhanoğlu'na tepki dinmiyor

Kamptan servis edilen resmi videoda imza verirken Kenan Yıldız’ın oldukça keyifsiz ve asık suratlı olduğu görüldü. Milli takım kafilesi konaklayacağı otele giriş yaptığı sırada ise gerginlik tırmandı.

#7
Foto - ABD maçı öncesi takımı sarsacak gelişme! Hacıosmanoğlu özür diledi! Hakan Çalhanoğlu'na tepki dinmiyor

Çevredeki bir kişinin, kaptan Hakan Çalhanoğlu'na yönelik Türkçe olarak "Adam mısın Hakan?" diye bağırdığı net bir şekilde duyuldu.

#8
Foto - ABD maçı öncesi takımı sarsacak gelişme! Hacıosmanoğlu özür diledi! Hakan Çalhanoğlu'na tepki dinmiyor

Milli takım, yaşanan bu moral bozukluğu ve gergin atmosfer altında ABD maçına çıkacak.

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