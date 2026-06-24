Sadece Vedat geldi gerisi?!? Aziz Yıldırım sözünü henüz tutamadı!
Fenerbahçe başkanlık seçimi sürecinde yeni sezon kampına 4 transfer yetiştirme sözü veren Aziz Yıldırım, vaatlerini henüz yerine getiremedi.
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Fenerbahçe başkanlık seçimi sürecinde yeni sezon kampına 4 transfer yetiştirme sözü veren Aziz Yıldırım, vaatlerini henüz yerine getiremedi.
Fotospor'a göre; Fenerbahçe başkanlığına yeniden seçilen Aziz Yıldırım, seçim sürecinde camiaya verdiği büyük transfer sözünü henüz yerine getiremedi.
Bilindiği gibi efsane başkan, seçilmesi halinde yeni sezon hazırlık kampına kadar 4 büyük transferin takıma yetiştirileceği açıklanmıştı. Bugün Topuk Yaylası'nda başlayacak kampa katılabilecek tek yeni isim, transferi tamamlanan eski golcü Vedat Muriqi oldu. Yıldırım'ın sözünü verdiği kalan 3 transfer için şu ana kadar somut bir adım atılamadı.
Gelen bilgilere göre yönetimin yürüttüğü belirgin bir görüşme olmadığı gibi, ileri seviyeye taşınmış herhangi bir transfer operasyonu da bulunmuyor.
Başkanlık seçimleri öncesi "kampta 4 transfer" sözü veren Aziz Yıldırım, şu ana kadar sadece Vedat Muriqi'i bitirerek vaatlerinin gerisinde kaldı.
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