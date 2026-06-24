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Sadece Vedat geldi gerisi?!? Aziz Yıldırım sözünü henüz tutamadı!

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Sadece Vedat geldi gerisi?!? Aziz Yıldırım sözünü henüz tutamadı!

Fenerbahçe başkanlık seçimi sürecinde yeni sezon kampına 4 transfer yetiştirme sözü veren Aziz Yıldırım, vaatlerini henüz yerine getiremedi.

#1
Foto - Sadece Vedat geldi gerisi?!? Aziz Yıldırım sözünü henüz tutamadı!

Fotospor'a göre; Fenerbahçe başkanlığına yeniden seçilen Aziz Yıldırım, seçim sürecinde camiaya verdiği büyük transfer sözünü henüz yerine getiremedi.

#2
Foto - Sadece Vedat geldi gerisi?!? Aziz Yıldırım sözünü henüz tutamadı!

Bilindiği gibi efsane başkan, seçilmesi halinde yeni sezon hazırlık kampına kadar 4 büyük transferin takıma yetiştirileceği açıklanmıştı. Bugün Topuk Yaylası'nda başlayacak kampa katılabilecek tek yeni isim, transferi tamamlanan eski golcü Vedat Muriqi oldu. Yıldırım'ın sözünü verdiği kalan 3 transfer için şu ana kadar somut bir adım atılamadı.

#3
Foto - Sadece Vedat geldi gerisi?!? Aziz Yıldırım sözünü henüz tutamadı!

Gelen bilgilere göre yönetimin yürüttüğü belirgin bir görüşme olmadığı gibi, ileri seviyeye taşınmış herhangi bir transfer operasyonu da bulunmuyor.

#4
Foto - Sadece Vedat geldi gerisi?!? Aziz Yıldırım sözünü henüz tutamadı!

Başkanlık seçimleri öncesi "kampta 4 transfer" sözü veren Aziz Yıldırım, şu ana kadar sadece Vedat Muriqi'i bitirerek vaatlerinin gerisinde kaldı.

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