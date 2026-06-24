ABD'den şaşırtan Adana kararı: Aniden sonlandırdılar
ABD, Adana'da dört yılda tamamlanması planlanan ve büyüklüğü 250 milyon dolar olan projeyi ani bir kararla durdurdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
ABD, Adana'da dört yılda tamamlanması planlanan ve büyüklüğü 250 milyon dolar olan projeyi ani bir kararla durdurdu.
ABD'nin Adana'da inşa etmeyi planladığı yeni konsolosluk kompleksindeki çalışmaların durmasıyla ilgili tartışmalara ilişkin ilk resmî açıklama geldi. ABD Büyükelçiliği Sözcüsü, Aydınlık'ın sorusunu yanıtlayarak projenin sonlandırıldığını doğruladı.
Sözcü, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Adana kentinde yeni bir Konsolosluk Kompleksi inşaatını sonlandırma yönünde zor bir karar almıştır. Bu karar, ABD-Türkiye ortaklığını desteklemek amacıyla bölgedeki ABD diplomatik faaliyetlerine değil, tesisin altyapısına odaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.
Yüreğir ilçesinde temeli atılan ve yaklaşık dört yılda tamamlanması planlanan 250 milyon dolarlık proje, ABD'nin Türkiye'deki en önemli diplomatik yatırımlarından biri olarak görülüyordu. Son dönemde şantiyedeki faaliyetlerin durması dikkat çekerken, projenin akıbetine ilişkin çeşitli iddialar gündeme gelmişti.
ABD Büyükelçiliği Sözcüsü'nün verdiği yazılı yanıtta kararın gerekçesine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemesi, projenin neden sonlandırıldığına ilişkin soru işaretlerini ortadan kaldırmadı. Kararın ekonomik nedenlerden mi, küresel önceliklerdeki değişimden mi yoksa diplomatik yapılanmanın yeniden şekillendirilmesinden mi kaynaklandığı tartışma konusu.
Bu noktada dikkatler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Kasım 2025'te Bahreyn'de düzenlenen Manama Diyaloğu'nda yaptığı değerlendirmelere çevriliyor. Barrack, Trump yönetiminin Batı Asya yaklaşımını anlatırken, "Başkan tüm satranç tahtasını değiştirdi. Hazar Denizi'nden Akdeniz'e kadar bir hizalanma göreceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.
ABD'nin Adana'daki kritik Başkonsolosluğunu genişletme ve yenileme projesini gereksiz kılan bir diğer gelişmenin de, NATO'nun Adana'da bir yeni Kolordu Komutanlığı kurma planı olduğu değerlendiriliyor. Nitekim, Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün son yayınladığı çalışmaya göre, Türkiye'nin NATO'da yeni misyonlar üstleneceği, bu misyonlardan birinin de "NATO Güney Kanadı Başkomutanlığı" olduğu kamuoyuna yansıdı. Bu görevle örtüşen bir gelişme ise bir süredir Milli Savunma Bakanlığı gibi birinci derecede resmi makamlar tarafından açıklanan ve Türkiye kamuoyunda ciddi tartışma yaratan Adana'da kurulması planlanan NATO Kolordu Komutanlığı oldu.
Bu açılardan Adana kararının ABD'nin Türkiye'den uzaklaşması, diplomatik misyonlarını küçültmesinden çok, Trump yönetiminin bölgede daha düşük maliyetli ve daha esnek bir diplomatik mimariye yönelmesinin sonucu olduğu yorumları öne çıkıyor. Washington'un Türkiye'yi enerji güvenliği, Suriye'nin geleceği ve bölgesel denklemlerde önemli bir ortak olarak görmeye devam ettiği, ancak bunu geçmişteki büyük ölçekli diplomatik yatırımlar yerine yeni işbirliği modelleri üzerinden yürütmeyi hedeflediği değerlendiriliyor. Adana'daki konsolosluk projesinin sonlandırılması bu nedenle yalnızca bir inşaat kararından ibaret görülmüyor. Karar, Trump döneminde şekillenen yeni bölgesel stratejinin sahadaki somut yansımalarından biri olarak değerlendiriliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23