ABD'den şaşırtan Adana kararı: Aniden sonlandırdılar

Bu açılardan Adana kararının ABD'nin Türkiye'den uzaklaşması, diplomatik misyonlarını küçültmesinden çok, Trump yönetiminin bölgede daha düşük maliyetli ve daha esnek bir diplomatik mimariye yönelmesinin sonucu olduğu yorumları öne çıkıyor. Washington'un Türkiye'yi enerji güvenliği, Suriye'nin geleceği ve bölgesel denklemlerde önemli bir ortak olarak görmeye devam ettiği, ancak bunu geçmişteki büyük ölçekli diplomatik yatırımlar yerine yeni işbirliği modelleri üzerinden yürütmeyi hedeflediği değerlendiriliyor. Adana'daki konsolosluk projesinin sonlandırılması bu nedenle yalnızca bir inşaat kararından ibaret görülmüyor. Karar, Trump döneminde şekillenen yeni bölgesel stratejinin sahadaki somut yansımalarından biri olarak değerlendiriliyor.