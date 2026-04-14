'Kimseye satmayız' diyorlardı: S-400'lerden sonra şimdi de o savaş uçakları geliyor

Uzmanlara göre olası Su-57 savaş uçağı anlaşması, sadece iki ülke arasındaki savunma ilişkilerini değil, aynı zamanda Asya-Pasifik bölgesindeki güç dengelerini de etkileyebilir. Özellikle Çin ve Pakistan gibi bölgesel aktörlerin hava gücü yatırımları düşünüldüğünde, Hindistan'ın beşinci nesil bir platforma yönelmesi kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.