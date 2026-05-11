Kimsenin ihtimal dahi vermeyeceği ülke Türkiye'den Tayfun ve Yıldırımhan füzesini alıyor: Temmuz ayında duyurulacak

Welt'in haberine göre Berlin, henüz geliştirme aşamasında bulunan Yıldırımhan'ın teslimatının en erken 2028'den itibaren gerçekleşebileceğinden yola çıkıyor. Tayfun Blok-4 teslimatının ise birkaç yıl daha süreceği hesaplanıyor. AB üyesi Yunanistan ve Kıbrıs'ın, alımların AB ortak fonu SAFE üzerinden gerçekleşmesine karşı çıkacağına kesin gözle bakılıyor. Berlin bu nedenle iki seçenek üzerinde duruyor. İlki, satın alım anlaşmasının doğrudan Almanya ile Türkiye arasında yapılması. İkincisi ise AB içinde Almanya öncülüğünde, Türkiye'den silah alımını finanse edecek daha küçük bir koalisyon oluşturulması. Ancak bu durumda da maliyetin önemli bir bölümünü Almanya'nın karşılayacağı belirtiliyor. Türkiye'den silah alımı konusunda henüz nihai bir karar verilmediği belirtilmekle birlikte Welt'e konuşan diplomatik kaynaklar, bu konuda olası bir anlaşmanın Ankara'da Temmuz ayında yapılacak NATO zirvesi sırasında kamuoyuna duyurulabileceğini aktardı.