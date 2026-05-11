Kimsenin ihtimal dahi vermeyeceği ülke Türkiye'den Tayfun ve Yıldırımhan füzesini alıyor: Temmuz ayında duyurulacak
Türkiye'ye yaptırımlar konusunda ABD'nin Avrupa yüzü olan Almanya, Tayfun balistik füzesi ve Yıldırımhan kıtalararası füzesi için Ankara'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

ABD'nin Almanya'ya Tomahawk füzeleri konuşlandırmaktan vazgeçmesi üzerine Almanya, diğer NATO müttefikleriyle birlikte alternatif planlar üzerinde çalışıyor. Alman Welt gazetesinin haberine göre, ABD'li şirketlerle ortak üretime paralel olarak Türkiye'den silah sistemleri satın alınması da gündemde.

Gazetenin AB ve NATO kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Avrupa'da savunma alanında açığa çıkan boşluğu doldurmak üzere Alman ve ABD'li silah şirketleri arasında ortak girişimler kurularak 2028'den itibaren Tomahawk füzelerinin Almanya'da üretimine başlanması planları üzerinde çalışılıyor.

Bu modelde, Bavyeralı MBDA şirketi ile ABD'li silah şirketi RTX (Raytheon) arasında kurulan ve NATO için Patriot füzeleri üretmesi planlanan ortak girişimin (COMLOG) örnek alındığı belirtiliyor. Washington'ın da desteklediği belirtilen bu model sayesinde Almanya'nın silah üretimini çeşitlendirmesi, ABD silah sanayisinin güçlendirilmesi ve ABD yönetimi üzerindeki Avrupa baskısının azalması gibi hedeflere ulaşılması mümkün olacak.

İran savaşı nedeniyle eriyen stokları doldurmaya çalışan Trump yönetimi böylece kendi envanterindeki Tomahawk füzeleri gibi sistemleri ihtiyaç durumunda başka yerlerde de kullanabilecek. Almanya'da Tomahawk üretimi planlarıyla ilgili görüşmelere üretici RTX şirketinin de katıldığı, en iyi senaryoda üretime 2028 yılında başlanabileceği belirtiliyor.

Welt'in haberine göre, Berlin bu planlara paralel olarak Türkiye'den silah sistemleri satın alınmasını da değerlendiriyor. Avrupalı NATO müttefiklerinin korunması amacıyla Türkiye'den kıtalararası balistik Yıldırımhan füzesiyle hipersonik Tayfun Blok-4 füzelerinin alınması konusunda istişarelerin sürdüğü kaydedildi.

Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi Yıldırımhan daha geçen hafta ilk kez kamuoyuna tanıtılmıştı. Milli Savunma Bakanlığının AR-GE birimi tarafından geliştirilen ve İstanbul'daki Saha 2026 Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı'nda modeli sergilenen Yıldırımhan'ın menzilinin 6 bin kilometreye ulaşacağı duyurulmuştu. Füzenin sahadaki testlerinin bu yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Uzun menzilli hipersonik Tayfun Blok-4 füzeleri de geçen yıl Temmuz ayında İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda tanıtılmıştı. Roketsan tarafından geliştirilen balistik füzenin menzili ile ilgili resmi bir açıklama bulunmamasına rağmen, menzilin bin 500 kilometrenin üzerinde olması bekleniyor.

Welt'in haberine göre Berlin, henüz geliştirme aşamasında bulunan Yıldırımhan'ın teslimatının en erken 2028'den itibaren gerçekleşebileceğinden yola çıkıyor. Tayfun Blok-4 teslimatının ise birkaç yıl daha süreceği hesaplanıyor. AB üyesi Yunanistan ve Kıbrıs'ın, alımların AB ortak fonu SAFE üzerinden gerçekleşmesine karşı çıkacağına kesin gözle bakılıyor. Berlin bu nedenle iki seçenek üzerinde duruyor. İlki, satın alım anlaşmasının doğrudan Almanya ile Türkiye arasında yapılması. İkincisi ise AB içinde Almanya öncülüğünde, Türkiye'den silah alımını finanse edecek daha küçük bir koalisyon oluşturulması. Ancak bu durumda da maliyetin önemli bir bölümünü Almanya'nın karşılayacağı belirtiliyor. Türkiye'den silah alımı konusunda henüz nihai bir karar verilmediği belirtilmekle birlikte Welt'e konuşan diplomatik kaynaklar, bu konuda olası bir anlaşmanın Ankara'da Temmuz ayında yapılacak NATO zirvesi sırasında kamuoyuna duyurulabileceğini aktardı.

