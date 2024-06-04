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Yaşam
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Kimse gözlerine inanamadı! Amazon Ormanı değil Kağıthane

2024-06-04 10:32:34
Kimse gözlerine inanamadı! Amazon Ormanı değil Kağıthane

İstanbul Kağıthane'de 1,5 metre uzunluğundaki yılan mahalle sakinlerine panik yaşattı.

#1
Foto - Kimse gözlerine inanamadı! Amazon Ormanı değil Kağıthane

Kağıthane Çeliktepe Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir binanın depo kısmından çıktığı tespit edilen yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılanı gören vatandaşlar şoke oldu.

#2
Foto - Kimse gözlerine inanamadı! Amazon Ormanı değil Kağıthane

Bir süre merdivenin altında kıvrılmış halde duran yılanın yanına sokak kedisi yanaştı. Birbirleriyle bakıştıkları esnada kedi, patisiyle yılana hamle yapmak istedi.

#3
Foto - Kimse gözlerine inanamadı! Amazon Ormanı değil Kağıthane

Ancak yılan başıyla karşılık vererek kediyi püskürttü. Öte yandan vatandaşların ihbarı üzerine gelen uzman bir kişi yılanı eliyle yakalayıp, belediye ekipleri teslim etti. Vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

#4
Foto - Kimse gözlerine inanamadı! Amazon Ormanı değil Kağıthane

Olayla ilgili konuşan bina sakini Suzan Mutlu, “Kalkıp dışarı çıktığımda sandalyeye oturdum. Yılanın yerde beklediğini gördüm. Ondan sonra yılan depoya girdi. Tabii ki oraya girmesiyle tüm mahalle olarak panikledik. Belediyeye haber verdik. Ekipler bir şey yapamadı. Sonrasında yılan için bir ekibe daha haber verildi. O arada biz depomuzu boşalttık. Ancak yılan ortaya çıkmadı. Ekip geldikten sonra 15 dakikada buldu. Ardından dışarı çıkararak bize gösterdi. Yılanı sevmek isteyenler sevdi ve resim çektiler. Yılan deliğe girmişti, o esnada ekipler elini sokarak çıkardı. Ben dokunmadım ama çoğu insan dokundu. Ekipteki arkadaş, ‘Ablacığım beni tut, sana yılanı dokunduracağım’ dedi. Ben, ‘Hayır, seni tutarım ama yılanı tutamam’ dedim” dedi.

#5
Foto - Kimse gözlerine inanamadı! Amazon Ormanı değil Kağıthane

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