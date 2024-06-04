Kimse gözlerine inanamadı! Amazon Ormanı değil Kağıthane

Olayla ilgili konuşan bina sakini Suzan Mutlu, “Kalkıp dışarı çıktığımda sandalyeye oturdum. Yılanın yerde beklediğini gördüm. Ondan sonra yılan depoya girdi. Tabii ki oraya girmesiyle tüm mahalle olarak panikledik. Belediyeye haber verdik. Ekipler bir şey yapamadı. Sonrasında yılan için bir ekibe daha haber verildi. O arada biz depomuzu boşalttık. Ancak yılan ortaya çıkmadı. Ekip geldikten sonra 15 dakikada buldu. Ardından dışarı çıkararak bize gösterdi. Yılanı sevmek isteyenler sevdi ve resim çektiler. Yılan deliğe girmişti, o esnada ekipler elini sokarak çıkardı. Ben dokunmadım ama çoğu insan dokundu. Ekipteki arkadaş, ‘Ablacığım beni tut, sana yılanı dokunduracağım’ dedi. Ben, ‘Hayır, seni tutarım ama yılanı tutamam’ dedim” dedi.