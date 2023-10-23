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Kimse gözlerine inanamadı!

2023-10-23 16:34:14
Kimse gözlerine inanamadı!

Samsun'da bir vatandaşın bahçesinde yetiştirdiği mısırda 1 kökte 15 tane koçan çıktı.

#1
Foto - Kimse gözlerine inanamadı!

İlkadım ilçesinde bulunan Güzeldere Mahallesi'nin eski muhtarı Seyfettin Algül, evinin bahçesinde yetiştirdiği mısırlardan birinde 15 koçan çıktı.

#2
Foto - Kimse gözlerine inanamadı!

Herhangi bir özel teknik veya ilaç kullanmadığını, tamamen kendiliğinden bu şekilde mısırın büyüdüğünü söyleyen Seyfettin Algül, "Mısırı nisan ayında ektim. Mısır tarlamda 1 kökte 15 koçan çıktı. Bunun için özel ziyaretçiler geliyor.

#3
Foto - Kimse gözlerine inanamadı!

Hatta gelenler 'ilk defa böyle bir şey gördük' diyorlar. 15 tane koçanı görenler şaşırıyor. Ben de ilk kez böyle bir duruma şahit oldum.

#4
Foto - Kimse gözlerine inanamadı!

5-6 koçan bulunan mısırlar da var" dedi.

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