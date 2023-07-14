2023-07-14 07:31:04 Kimse bunu bilmiyor! İşte vücudu en hızlı zehirleyen besin…
Toksin, canlıların yaşamsal metabolik faaliyetlerinin ardından oluşabilen ya da besin ve diğer etkenler ile vücudumuza giren zehir olarak tanımlanabilir. Toksinler dışarıdan beslenme, solunum ya da fiziksel temas ile vücudumuza girebilir. Toksinler metabolik reaksiyonlar, bağırsak mikropları ve duygusal durumların sonucunda vücudumuzda oluşabilmektedir. Toksinler ekzotoksinler ve endotoksinler olmak üzere ikiye ayrılır.