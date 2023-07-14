Kimse bunu bilmiyor! İşte vücudu en hızlı zehirleyen besin…

Bakterilerin bizzat kendilerinin salgıladığı toksinlerdir. Sıcağa dayanıklı, aşırı su ve tuz kaybına neden olan bir toksin çeşididir. Bu toksin kolera, difteri ve tetanos gibi ciddi hastalıklara neden olabilir. Oldukça tehlikeli ve müdahale edilmesi gereken bir toksin türüdür. Bakterilerin parçalanması sonucu açığa çıkan toksinlerdir. Daha çok gram bakterileri tarafından meydana gelir. Bu toksin ısıya ve birtakım enzimlere karşı dayanıklıdır. Solunum güçlüğü, ishal ve bacaklarda felce kadar birçok hastalığa neden olabilir.