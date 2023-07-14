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Gıda
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Kimse bunu bilmiyor! İşte vücudu en hızlı zehirleyen besin…

2023-07-14 07:31:04
Kimse bunu bilmiyor! İşte vücudu en hızlı zehirleyen besin…

Toksin, canlıların yaşamsal metabolik faaliyetlerinin ardından oluşabilen ya da besin ve diğer etkenler ile vücudumuza giren zehir olarak tanımlanabilir. Toksinler dışarıdan beslenme, solunum ya da fiziksel temas ile vücudumuza girebilir. Toksinler metabolik reaksiyonlar, bağırsak mikropları ve duygusal durumların sonucunda vücudumuzda oluşabilmektedir. Toksinler ekzotoksinler ve endotoksinler olmak üzere ikiye ayrılır.

#1
Foto - Kimse bunu bilmiyor! İşte vücudu en hızlı zehirleyen besin…

Bakterilerin bizzat kendilerinin salgıladığı toksinlerdir. Sıcağa dayanıklı, aşırı su ve tuz kaybına neden olan bir toksin çeşididir. Bu toksin kolera, difteri ve tetanos gibi ciddi hastalıklara neden olabilir. Oldukça tehlikeli ve müdahale edilmesi gereken bir toksin türüdür. Bakterilerin parçalanması sonucu açığa çıkan toksinlerdir. Daha çok gram bakterileri tarafından meydana gelir. Bu toksin ısıya ve birtakım enzimlere karşı dayanıklıdır. Solunum güçlüğü, ishal ve bacaklarda felce kadar birçok hastalığa neden olabilir.

#2
Foto - Kimse bunu bilmiyor! İşte vücudu en hızlı zehirleyen besin…

TOKSİN VÜCUTTAN NASIL ATILIR? Toksinler canlılara ciddi zararlar verebilecek kapasitede olsalar da vücuttan atılması oldukça kolaydır. Birçok yöntem sayesinde toksinler vücuttan atılabilir. Özellikle bazı bitki ve besinler ile bazı yöntemler sayesinde toksinler vücutta barınamazlar. Bu yöntemlerden bazıları şunlardır.

#3
Foto - Kimse bunu bilmiyor! İşte vücudu en hızlı zehirleyen besin…

BOL BOL SU İÇMEK Kulağa basit gelen bu yöntem sayesinde vücutta bulunan toksinler rahatlıkla dışarı atılabilir. İdrar ve terleme yoluyla sonuçlanan bu işlem oldukça etkilidir. Bu nedenle günde en az 3 litre su tüketilmelidir.

#4
Foto - Kimse bunu bilmiyor! İşte vücudu en hızlı zehirleyen besin…

ŞEKER VE TATLANDIRICIDAN UZAK DURMAK Şeker ve şekerleme ürünleri vücudun bir numaralı düşmanıdır. Özellikle işlenmiş şekerlerin vücuda alınması sonucu oluşan toksin, sağlığımıza çok zarar vermektedir. Bu nedenle şekerden kesinlikle uzak durulması gerekir.

#5
Foto - Kimse bunu bilmiyor! İşte vücudu en hızlı zehirleyen besin…

VÜCUTTA TOKSİN OLDUĞUNU NASIL ANLARIZ? Şişkinlik, hazımsızlık, gaz, kabızlık ve şiddetli mide bağırsak ağrıları da toksin olduğunu gösterir. Doğa işleyen bir vücut sisteminde dışkılama ya da idrar yolu ile toksin vücuttan atılır.

#6
Foto - Kimse bunu bilmiyor! İşte vücudu en hızlı zehirleyen besin…

TÜKETİLMESİ GEREKEN BESİNLER: Vücudumuzdaki toksinleri atabilmemiz için tüketmemiz gereken olmazsa olmaz besinler bulunmaktadır. Bunlar; biberiye otu, domates, bürüksel lahanası, zencefil, enginar, pancar, yoğurt şeklinde sıralanabilir. Sağlığımızla oynayacak kadar vücudumuzu tehdit eden yüksek miktarda toksin içeren besinler nelerdir? İşte yüksek miktarda toksin içeren ve uzak durmamız gereken besinler...

#7
Foto - Kimse bunu bilmiyor! İşte vücudu en hızlı zehirleyen besin…

VÜCUTTA YÜKSEK MİKTARDA TOKSİN BULUNMASININ SONUÇLARI Bağırsak florasında değişiklikler, bağışıklık sisteminde değişiklikler, ödem, uyku bozuklukları ve besinlerin vücut tarafından kolay emilememesi. İşte yüksek miktarda toksin içeren besinler...

#8
Foto - Kimse bunu bilmiyor! İşte vücudu en hızlı zehirleyen besin…

ET Et, içerdiği hormonlar ve clenbuterol ve benzopiren gibi maddeler nedeniyle toksin bakımından zengindir. Bu maddelerin kanserojen olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle, lösemi veya mide tümörü hastalıklarının riskini artırırlar.

#9
Foto - Kimse bunu bilmiyor! İşte vücudu en hızlı zehirleyen besin…

TON BALIĞI Ton balığı sağlıklı ve lezzetli olsa da yüksek miktarda cıva içerir. Bu, özellikle fetüslerde, sinir sisteminin bozulmasına neden olabilir. İçerdiği toksinlerin pek çoğu, uygun sıcaklıkta muhafaza edilememekten ve içerisindeki koruyucu maddelerden kaynaklanır.

#10
Foto - Kimse bunu bilmiyor! İşte vücudu en hızlı zehirleyen besin…

SÜT Tam yağlı inek sütü de toksin içerir. Süt, pastörizasyon işlemi sırasında pek çok toksine maruz kalır. Pastörize olmasına rağmen, kanser gelişimini hızlandıran yaklaşık 60 hormon, dioksin ve antibiyotik içerir. MISIR Mısır, deniz ürünlerinden sonra en yüksek cıva içeriğine sahip ikinci besindir. Mısır tanelerine ayrıldıktan sonra düzgün bir şekilde kurutulmazsa mısıra aflatoksin bulaşır. Esas olarak mantardan türeyen bu kimyasal bileşik grubu, insanlardaki kanser ve beslenme bozukluğunun temel nedenlerinden biridir.

#11
Foto - Kimse bunu bilmiyor! İşte vücudu en hızlı zehirleyen besin…

PEYNİR İnek sütü için geçerli olan durum, bu gıdalar için de aynen geçerlidir Süt ürünleri, ana maddeleri olan sütün içerdiği toksinleri barındırır. Buna ek olarak, gerçekleştirilen diğer işlemler nedeniyle sütten daha fazla toksin de içerebilirler.

#12
Foto - Kimse bunu bilmiyor! İşte vücudu en hızlı zehirleyen besin…

YÜKSEK ISIDA PİŞMİŞ YİYECEKLER Yüksek ısıda bol miktarda yağda pişirilen tüm besinlerin toksin oranı çok fazladır.

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