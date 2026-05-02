Kimse bunu beklemiyordu... Fenerbahçe'de büyük gün: Aziz Yıldırım'dan adaylık kararı
Fenerbahçe'de bütün gözler bu toplantıda... Aziz Yıldırım ve arkadaşları bugün oturup konuşacak. Toplantı sonrası efsane başkanın aday olup, olmayacağı netleşecek.
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak seçim öncesi adaylık süreci kızıştı. Büyük olasılıkla Sadettin Saran aday olmayacak. Beklenmiyor. Adaylığı en fazla merak edilen isim olan Aziz Yıldırım ise bugün "yol arkadaşları" ile masaya oturacak. Stratejik görüşme sonrası başkan adaylığı konusundaki kesin kararını kamuoyuna duyuracak. En azından beklenti bu yönde.
Aziz Yıldırım’ın özellikle kulübün içinde bulunduğu finansal ve idari sıkıntılar yüzünden "1 yıllık geçiş süreci başkanlığı" formülü üzerinde durduğu iddia ediliyor.
Efsane başkanın adaylık kararı alması durumunda, sadece yönetim listesi değil, futbol takımı için de dev hamleler yapacağı belirtiliyor.
