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Kimine silah! kimine el bombası! ABD Başkanlarının suikast tarihi

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Kimine silah! kimine el bombası! ABD Başkanlarının suikast tarihi

2024-07-14 16:28:23
Kimine silah! kimine el bombası! ABD Başkanlarının suikast tarihi

Kimi silahla vuruldu kimine el bombası fırlatıldı. ABD'de ülke tarihinde saldırıya uğrayan başkanlar ve başkan adayları arasına Donald Trump da eklendi. Pennsylvania'da düzenlediği mitingde eski Başkan Trump'ın yaralandığı silahlı saldırı, ABD'de silahlı şiddete ilişkin endişeleri artırırken, başkanlara ve başkan adaylarına karşı gerçekleştirilen saldırı ve suikast girişimlerini akıllara getirdi. İşte suikasta uğrayan ABD başkanları ve tarihe damga vuran o olaylar...

#1
Foto - Kimine silah! kimine el bombası! ABD Başkanlarının suikast tarihi

ABD'de katıldığı bir mitingde silahlı saldırıya uğrayan ve kulağından yaralanan eski ABD Başkanı Donald Trump, ülke tarihinde saldırıya uğrayan başkanlar ve başkan adayları arasına eklendi.

#2
Foto - Kimine silah! kimine el bombası! ABD Başkanlarının suikast tarihi

Cumartesi günü Pennsylvania'da düzenlediği mitingde eski Başkan Trump'ın yaralandığı silahlı saldırı, ABD'de silahlı şiddete ilişkin endişeleri artırırken, başkanlara ve başkan adaylarına karşı saldırı ve suikast girişimlerini akıllara getirdi.

#3
Foto - Kimine silah! kimine el bombası! ABD Başkanlarının suikast tarihi

5 Kasım'daki başkanlık seçimlerindeki aday adaylarından eski Başkan Trump, Pennsylvania'daki mitinginde konuştuğu sırada kürsüde silahlı saldırıya uğradı.

#4
Foto - Kimine silah! kimine el bombası! ABD Başkanlarının suikast tarihi

Abraham Lincoln Eski ABD Başkanı Abraham Lincoln, 14 Nisan 1865'te eşi Mary Todd Lincoln ile Washington'da "Amerikalı Kuzenimiz" adlı komedi oyununun özel bir gösterimine katıldıkları sırada suikasta uğradı. Saldırıdan bir gün sonra hayatını kaybeden Lincoln, öldürülen ilk ABD başkanı oldu.

#5
Foto - Kimine silah! kimine el bombası! ABD Başkanlarının suikast tarihi

Suikasttan iki yıl önce İç Savaş sırasında Lincoln, Konfederasyon içindeki kölelere özgürlük tanıyan Özgürlük Bildirgesi'ni yayınlarken, siyahların haklarına verdiği destek öldürülme sebebi olarak gösterildi.

#6
Foto - Kimine silah! kimine el bombası! ABD Başkanlarının suikast tarihi

James Garfield ABD'de suikasta kurban giden ikinci başkan ise 2 Temmuz 1881'de James Garfield oldu.

#7
Foto - Kimine silah! kimine el bombası! ABD Başkanlarının suikast tarihi

Garfield, görevinin 6. ayında silahlı saldırıya uğradı.

#8
Foto - Kimine silah! kimine el bombası! ABD Başkanlarının suikast tarihi

William MCKinley ﻿﻿Ülkede üçüncü suikast ise 6 Eylül 1901'de 25. ADB Başkanı William MCKinley'e yapıldı.

#9
Foto - Kimine silah! kimine el bombası! ABD Başkanlarının suikast tarihi

MCKinley, New York'ta yaptığı bir konuşmanın ardından insanlarla tokalaşırken vuruldu.

#10
Foto - Kimine silah! kimine el bombası! ABD Başkanlarının suikast tarihi

John F. Kennedy ﻿﻿ABD'de ölümle sonuçlanan son suikast ise Kasım 1963'te 25. ABD Başkanı John F. Kennedy'ye düzenlendi.

#11
Foto - Kimine silah! kimine el bombası! ABD Başkanlarının suikast tarihi

Kennedy, eşi Jacqueline Kennedy ile birlikte Dallas'ı ziyareti sırada silahlı saldırıya uğradı.

#12
Foto - Kimine silah! kimine el bombası! ABD Başkanlarının suikast tarihi

Hastaneye kaldırılan Kennedy kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

#13
Foto - Kimine silah! kimine el bombası! ABD Başkanlarının suikast tarihi

Theodore Roosevelt ﻿﻿ABD'de eski başkanlar, ikinci dönemi için yürüttüğü kampanyalarda hedef haline gelirken, Eski ABD Başkanı Theodore Roosevelt, ikinci kez aday olduğu seçim kampanyası sırasında 14 Ekim 1912'de kurşunların hedefi oldu.

#14
Foto - Kimine silah! kimine el bombası! ABD Başkanlarının suikast tarihi

Roosevelt, Milwaukee'deki bir mitingde göğsünden vurulduğu bu saldırıyı yaralı atlattı.

#15
Foto - Kimine silah! kimine el bombası! ABD Başkanlarının suikast tarihi

Gerald Ford 5 Eylül 1975'e gelindiğinde suikastların hedefi bu sefer 38. ABD Başkanı Gerald Ford oldu.

#16
Foto - Kimine silah! kimine el bombası! ABD Başkanlarının suikast tarihi

Ford, aynı yıl birkaç hafta içinde iki suikast girişimine maruz kalırken bunları yara almadan atlattı.

#17
Foto - Kimine silah! kimine el bombası! ABD Başkanlarının suikast tarihi

İlk suikast girişiminde Ford, saldırganın silahının ateşlenmemesi sonucu kurtulurken 22 Eylül'de ise San Francisco'da bir otelin dışında kadın saldırganın ıskalaması sonucu kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu.

#18
Foto - Kimine silah! kimine el bombası! ABD Başkanlarının suikast tarihi

40. ABD Başkanı Ronald Reagan ise Mart 1981'de silahı saldırıya uğradı.

#19
Foto - Kimine silah! kimine el bombası! ABD Başkanlarının suikast tarihi

Ronald Reagan, başkent Washington'da bir konuşmasından çıkıp konvoyuna doğru yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

#20
Foto - Kimine silah! kimine el bombası! ABD Başkanlarının suikast tarihi

Ülkenin 43. Başkanı George W. Bush'a ise 2005'te Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ile Tiflis'te katıldığı bir mitingde konuşması esnasında el bombası atıldı. El bombasının pimi, mendil çok sıkı sarılı olduğundan takılı kalınca bomba infilak etmedi.

#21
Foto - Kimine silah! kimine el bombası! ABD Başkanlarının suikast tarihi

Eski Adalet Bakanı ve demokratların başkan adayı Robert F. Kennedy, 1968 Kaliforniya ön seçimlerini kazanması dolayısıyla yaptığı zafer konuşmasından birkaç dakika sonra Los Angeles'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıda öldürüldü.

#22
Foto - Kimine silah! kimine el bombası! ABD Başkanlarının suikast tarihi

Kennedy, New York'tan ABD senatörü ve 5 yıl önce suikasta kurban giden Başkan John F. Kennedy'nin kardeşiydi.

#23
Foto - Kimine silah! kimine el bombası! ABD Başkanlarının suikast tarihi

1972'de ise bu sefer silahlı saldırının hedefi eski Alabama Valisi ve başkan aday adaylarından George Wallace oldu.

#24
Foto - Kimine silah! kimine el bombası! ABD Başkanlarının suikast tarihi

Maryland'de bir seçim kampanyası sırasında uğradığı saldırı sonucu Wallace'ın belden aşağısı felç kaldı.

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