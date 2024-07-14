Kimine silah! kimine el bombası! ABD Başkanlarının suikast tarihi

Kimi silahla vuruldu kimine el bombası fırlatıldı. ABD'de ülke tarihinde saldırıya uğrayan başkanlar ve başkan adayları arasına Donald Trump da eklendi. Pennsylvania'da düzenlediği mitingde eski Başkan Trump'ın yaralandığı silahlı saldırı, ABD'de silahlı şiddete ilişkin endişeleri artırırken, başkanlara ve başkan adaylarına karşı gerçekleştirilen saldırı ve suikast girişimlerini akıllara getirdi. İşte suikasta uğrayan ABD başkanları ve tarihe damga vuran o olaylar...