Kimileri ‘Ne gerek var, ithal ederiz’ diyordu Trakya’da yerli enerji fışkırıyor

Karadeniz gazının sektöre önemli katkı sağladığını belirten Furat, "Karadeniz doğalgazı da geçen sene 2025 evredeki rakamlarında da gördüğümüz üzere 2,5 milyar metreküplük rekor bir seviyeye geldi. Karada üretilen doğalgaz 2025'te 600 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Ülkede üretilen toplam 600 milyon metreküpün yüzde 15'ine, yaklaşık 90 milyon metreküpünü gerçekleştirmiş olduk. Karadeniz'de üretilen milli doğalgazın 2,5 milyar metreküplük gibi ciddi bir rakama ulaşması bizler ve tüm sektör temsilcileri için mutluluk verici bir gelişme" dedi.