Kimileri ‘Ne gerek var, ithal ederiz’ diyordu Trakya’da yerli enerji fışkırıyor
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yürütülen doğalgaz üretim faaliyetleri kapsamında günlük yaklaşık 200 bin metreküp doğalgaz üretimi gerçekleştiriliyor. 80 bin hanenin günlük doğalgaz ihtiyacına karşılık gelen üretimin artırılması amacıyla bölgede yeni sondaj çalışmaları da sürdürülüyor. Karacakılavuz Mahallesi'nde 2026 sondaj programı kapsamında açılan dördüncü kuyuda yaklaşık 2 bin metre derinlikte sondaj çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarla tespit edilen rezervlerin üretime kazandırılması ve yerli doğalgaz üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.