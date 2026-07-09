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Kimileri ‘Ne gerek var, ithal ederiz’ diyordu Trakya’da yerli enerji fışkırıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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IHA Giriş Tarihi:

Kimileri ‘Ne gerek var, ithal ederiz’ diyordu Trakya’da yerli enerji fışkırıyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yürütülen doğalgaz üretim faaliyetleri kapsamında günlük yaklaşık 200 bin metreküp doğalgaz üretimi gerçekleştiriliyor. 80 bin hanenin günlük doğalgaz ihtiyacına karşılık gelen üretimin artırılması amacıyla bölgede yeni sondaj çalışmaları da sürdürülüyor. Karacakılavuz Mahallesi'nde 2026 sondaj programı kapsamında açılan dördüncü kuyuda yaklaşık 2 bin metre derinlikte sondaj çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarla tespit edilen rezervlerin üretime kazandırılması ve yerli doğalgaz üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

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Foto - Kimileri ‘Ne gerek var, ithal ederiz’ diyordu Trakya’da yerli enerji fışkırıyor

Bölgede bugüne kadar 500'ün üzerinde kuyuda sondaj çalışması gerçekleştirildiği, halen 90'ın üzerinde kuyudan aktif olarak doğalgaz üretimi yapıldığı bildirildi. Mevcut üretimle günlük yaklaşık 200 bin metreküp doğalgaz elde edilirken, bunun yaklaşık 80 bin hanenin günlük tüketimine karşılık geldiği belirtildi. Yeni kuyudan elde edilecek verilerle bu üretim miktarının daha da artırılması amaçlanıyor. Yaklaşık 40 yıldır Türkiye'de doğalgaz üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Trakya Havzası Doğalgaz CEO'su Sinan Furat, 2026 yılı hedeflerinin günlük 200 bin metreküplük üretimin devamını sağlamak ve bu rakamı artırmak olduğunu söyledi.

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Foto - Kimileri ‘Ne gerek var, ithal ederiz’ diyordu Trakya’da yerli enerji fışkırıyor

Karacakılavuz Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin metre derinlikte tespit edilen rezervleri üretime kazandırmayı hedeflediklerini ifade eden Furat, "Şirketimiz yaklaşık 40 yıldır Türkiye'de doğalgaz üretimi gerçekleştiriyor. Bu seneki hedeflerimiz günlük 200 bin metreküplük üretimimizin devamını sağlamak ve bunun artışını gerçekleştirmek. Karacakılavuz Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin metre derinliğe inip orada tespit ettiğimiz rezervleri üretime kazandırmayı, özellikle yerli gaz üretimini artırarak ülkemizin ekonomisine kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

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Foto - Kimileri ‘Ne gerek var, ithal ederiz’ diyordu Trakya’da yerli enerji fışkırıyor

Furat, bugüne kadar 500'ün üzerinde kuyuda sondaj çalışması yürüttüklerini, halen 90'ın üzerinde kuyudan her gün doğalgaz üretimi gerçekleştirildiğini dile getirdi. Günlük yaklaşık 200 bin metreküp üretimin yaklaşık 80 bin hanenin tüketimine eşdeğer olduğunu belirten Furat, Türkiye'de yerli doğalgaz üretiminin son yıllarda önemli ölçüde arttığını söyledi.

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Foto - Kimileri ‘Ne gerek var, ithal ederiz’ diyordu Trakya’da yerli enerji fışkırıyor

Furat, "Özellikle ülkemizde yerli doğalgazın üretim rakamlarının son yıllarda giderek artması sektörde tabii bizler için de önemli bir gelişme hem de mutluluk kaynağı. 2022 ile 2026 rakamlarını kıyasladığımızda yerli üretilen doğalgaz, özellikle Karadeniz'deki doğalgazla ciddi bir artış var" ifadelerini kullandı.

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Foto - Kimileri ‘Ne gerek var, ithal ederiz’ diyordu Trakya’da yerli enerji fışkırıyor

Karadeniz gazının sektöre önemli katkı sağladığını belirten Furat, "Karadeniz doğalgazı da geçen sene 2025 evredeki rakamlarında da gördüğümüz üzere 2,5 milyar metreküplük rekor bir seviyeye geldi. Karada üretilen doğalgaz 2025'te 600 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Ülkede üretilen toplam 600 milyon metreküpün yüzde 15'ine, yaklaşık 90 milyon metreküpünü gerçekleştirmiş olduk. Karadeniz'de üretilen milli doğalgazın 2,5 milyar metreküplük gibi ciddi bir rakama ulaşması bizler ve tüm sektör temsilcileri için mutluluk verici bir gelişme" dedi.

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