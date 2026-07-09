Daha Şubat ayında 'Acaba yapılmasa mı?' denilerek iptal edilmek istenmişti: Baykar'ın silahı teslim edildi
Geçtiğimiz Şubat ayında Almanya gündemini adeta altüst eden Bayraktar TB3 SİHA'lar Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Geçtiğimiz Şubat ayında Almanya gündemini adeta altüst eden Bayraktar TB3 SİHA'lar Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.
Savunmasanayist'te yer alan habere göre, teslimata ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı’nda Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından yapıldı. Bu kapsamda muhtelif miktarda Bayraktar TB3 SİHA’nın muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak Türk Kara Kuvvetleri envanterine alındığı aktarıldı.
Bayraktar TB3, ilk kez Eylül 2025’te Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınmıştı. BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar TB3, katlanabilir kanat yapısıyla kısa pistli gemilerden operasyon icra edebilecek şekilde tasarlandı.
Platform, Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki TCG ANADOLU üzerinde yürütülen test faaliyetlerinde dünyanın kısa pistli bir gemiden tam otonom kalkış ve iniş gerçekleştirebilen ilk ve tek silahlı insansız hava aracı unvanını kazandı.
Bayraktar TB3, bugüne kadar gerçekleştirilen test programı kapsamında yüzlerce sorti uçuşu icra ederken; MAM-L, MAM-T, İHA-122 süpersonik füze, CİRİT lazer güdümlü füze ve farklı milli mühimmatlarla gerçekleştirilen atış testlerini başarıyla tamamladı.
Bayraktar TB3, 2026 yılında NATO‘nun Steadfast Dart 2026 tatbikatında ilk operasyonel yurt dışı görevini başarıyla icra etti. TCG ANADOLU’dan otonom olarak kalkış yapan milli SİHA, su üstü hedeflerine yönelik mühimmatlı atışlarda tam isabet sağladı. Tatbikatın Baltık Denizi safhasında ise yoğun kar yağışı, şiddetli rüzgâr ve sıfırın altındaki sıcaklıklarda görev yaparak zorlu hava koşullarında uçabilen tek hava aracı olarak öne çıktı.
Bilindiği üzere Şubat ayında Almanya'da NATO tarafından düzenlenen Steadfast Dart 2026'ya Türkiye damga vurmuştu. Bayraktar TB3'ün üstün başarısı Almanya'da yankı uyandırırken atış tatbikatına ilişkin Almanlar büyük korku yaşamıştı.
Alman basını Türk SİHA'larının TCG Anadolu'dan kalkışını "devrimsel" olarak nitelendirirken Baltık Denizi ve Kiel Körfezi çevresinde yürütülen faaliyetlerde TB3 SİHA'larının büyük sansasyon oluşturduğu vurgulanmıştı. Alman kamuoyunda özellikle aşırı sağ çevrelerin olası tepkilerinden çekinildiği, bu nedenle tatbikat planında yer almasına rağmen atışların “acaba yapılmasa mı?” şeklinde gündeme getirilmişti.
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