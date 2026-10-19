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Rumlara büyük şok: Türkiye lehine karar çıktı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rumlara büyük şok: Türkiye lehine karar çıktı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Yüksek Mahkemesi, Rumları haksız bularak Türkiye lehine karar verdi. 71 bin euroluk tazminat iptal oldu.

#1
Foto - Rumlara büyük şok: Türkiye lehine karar çıktı

Rum basınında yer alan haberlerde, Girne kökenli iki Rum’un Girne’deki taşınmazlarını kullanamadıkları ve ekonomik olarak değerlendiremedikleri gerekçesiyle açtıkları dava ile Türkiye Cumhuriyeti'nden tazminat talep ettiğini aktardı.

#2
Foto - Rumlara büyük şok: Türkiye lehine karar çıktı

İlk derece mahkemesi, 30 Eylül 2019 tarihinde Türkiye aleyhine verdiği ilk kararda davacılardan birine 33 bin 440 euro, diğerine ise 38 bin 300 euro olmak üzere toplam 71 bin 740 euro tazminat ödenmesine hükmettiği ifade edilen haberde, mahkemenin davacıların taşınmazların mülkiyetine ilişkin tespit talepleri ile KKTC’de faaliyet gösteren Taşınmaz Mal Komisyonu’nun ve Yüksek İdare Mahkemesi’nin geçersiz sayılmasına yönelik taleplerini kabul etmediği belirtildi.

#3
Foto - Rumlara büyük şok: Türkiye lehine karar çıktı

Daha sonra davanın istinafa taşındığı aktarılan haberde, istinaf mahkemesinin 31 Ekim 2024 tarihinde ilk derece mahkemesinin tazminat kararını bozduğu aktarılarak, mahkemenin uluslararası hukukta kabul edilen devletlerin egemenlik dokunulmazlığı ilkesine dayanarak Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik yetkilerinin kullanılmasına ilişkin işlemler nedeniyle Rum mahkemelerinde yargılanamayacağına hükmettiği ifade edildi.

#4
Foto - Rumlara büyük şok: Türkiye lehine karar çıktı

İstinaf kararının ardından iki Rum davacının GKRY Yüksek Mahkemesi’ne başvurduğu belirtilen haberde, Rum davacıların egemenlik dokunulmazlığına ilişkin değerlendirmenin hatalı olduğunu ileri sürdüğü ve mülkiyet hakları ile adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini savunduğu aktarıldı.

#5
Foto - Rumlara büyük şok: Türkiye lehine karar çıktı

Haberde, GKRY Yüksek Mahkemesi’nin 15 Ekim 2026 tarihli kararında, üçüncü derece inceleme izni verilmesi için yasada öngörülen şartların karşılanmadığına hükmettiği ve başvuruyu oy birliğiyle reddettiği ifade edildi. Yüksek Mahkeme’nin kararıyla, Türkiye aleyhindeki 71 bin 740 euroluk tazminat hükmünü ortadan kaldıran istinaf kararı geçerliliğini korumuş oldu.

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