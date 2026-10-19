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Fransa sokaklarında yayılan ‘Bismillah’ pankartının sırrı çözüldü! Bir anda slogan haline geldi

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Fransa sokaklarında yayılan ‘Bismillah’ pankartının sırrı çözüldü! Bir anda slogan haline geldi

Fransa’daki öğrenci protestolarında üzerinde “Bismillah, c’est les ténèbres” yazan pankartlar dikkat çekmeye başladı. Sosyal medyada doğan ve kısa sürede göstericiler arasında yayılan ifadenin hikayesi de ortaya çıktı. Eylemcilerin gruplarına sızmaya çalışan bir polis olduğunu düşündükleri kişinin kullandığı ifadeleri tiye alan öğrenciler, söz konusu cümleyi ironik bir slogana dönüştürerek Fransa sokaklarına taşıdı.

#1
Foto - Fransa sokaklarında yayılan ‘Bismillah’ pankartının sırrı çözüldü! Bir anda slogan haline geldi

Fransa'da devam eden öğrenci gösterilerinde protestocuların taşıdığı ilginç bir pankart sosyal medyanın da gündemine oturdu. İlk başta az sayıda göstericinin elinde görülen “Bismillah, c’est les ténèbres” ifadesi zaman içerisinde çoğalarak protestoların dikkat çeken sloganlarından biri haline geldi. Fransızca “c’est les ténèbres” ifadesi “karanlık/ortalık karanlık” anlamına gelirken, Arapça “Bismillah” kelimesiyle bir araya getirilen sözün arkasından sosyal medyada başlayan ilginç bir hikaye çıktı.

#2
Foto - Fransa sokaklarında yayılan ‘Bismillah’ pankartının sırrı çözüldü! Bir anda slogan haline geldi

HER ŞEY SOSYAL MEDYADAKİ O MESAJLA BAŞLADI Slogan, protestocuların iletişim kurduğu bir sosyal medya grubunda paylaşılan mesajın ardından ortaya çıktı. Aktarılanlara göre, eylemcilerin gruba sızmaya çalışan bir polis olduğundan şüphelendiği bir hesap, “Bismillah, her yer karanlık! Abluka ne zaman kardeşim? Her şeyi paramparça edeceğiz. Beni Aichek abluka grubuna ekleyin” şeklinde bir mesaj gönderdi. Hesabın paylaşımında Cezayir bayrağı emojisi kullandığı ve kendisini “Mamadou” takma adıyla tanıttığı belirtildi.

#3
Foto - Fransa sokaklarında yayılan ‘Bismillah’ pankartının sırrı çözüldü! Bir anda slogan haline geldi

ÖĞRENCİLER ŞÜPHELENDİ, MESAJI TİYE ALDI TV5Monde'un aktardığına göre öğrenciler, mesajdaki birbirinden kopuk ifadeler ve göçmen/Müslüman kimliğini taklit etmeye çalıştığını düşündükleri üslup nedeniyle hesabın gerçek bir protestocu olmadığı şüphesine kapıldı. Bunun üzerine mesaj ciddiye alınmak yerine alay konusu haline getirildi. Özellikle “Bismillah, c’est les ténèbres” bölümü sosyal medya kullanıcıları tarafından tekrar tekrar paylaşılmaya başlandı.

#4
Foto - Fransa sokaklarında yayılan ‘Bismillah’ pankartının sırrı çözüldü! Bir anda slogan haline geldi

SOSYAL MEDYADAN FRANSA SOKAKLARINA TAŞINDI Başlangıçta belirli sosyal medya çevrelerinde kullanılan ifade, kısa sürede diğer platformlara da yayıldı. İnternette viral hale gelen söz, ardından protestocular tarafından pankartlara yazılarak gösteri alanlarına taşındı. Böylece eylemcilerin şüpheli bulduğu bir mesajda kullanılan sözler, ironik biçimde protestoların en dikkat çekici ifadelerinden birine dönüştü.

#5
Foto - Fransa sokaklarında yayılan ‘Bismillah’ pankartının sırrı çözüldü! Bir anda slogan haline geldi

GRETA THUNBERG DE PAYLAŞTI Sloganın görünürlüğü Fransa sınırlarını da aştı. İklim aktivisti Greta Thunberg'in de ifadeye yer veren bir paylaşım yaptığı belirtilirken, slogan sosyal medyada çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı.

#6
Foto - Fransa sokaklarında yayılan ‘Bismillah’ pankartının sırrı çözüldü! Bir anda slogan haline geldi

İfadenin yayılmasıyla birlikte slogan hakkında Fransızca Wikipedia'da da bir sayfa oluşturulduğu aktarıldı.

#7
Foto - Fransa sokaklarında yayılan ‘Bismillah’ pankartının sırrı çözüldü! Bir anda slogan haline geldi

IRKÇI SÖYLEMLERE İRONİK CEVAP Sloganın giderek yayılmasının arkasında daha geniş bir toplumsal tartışmanın bulunduğu da belirtiliyor.

#8
Foto - Fransa sokaklarında yayılan ‘Bismillah’ pankartının sırrı çözüldü! Bir anda slogan haline geldi

Bazı eylemciler ifadeyi, Fransa'daki şiddet olaylarını Cezayir ve Fas kökenli göçmenlerle ilişkilendiren genelleyici ve ayrımcı söylemlerle alay etmenin bir yolu olarak kullanıyor.

#9
Foto - Fransa sokaklarında yayılan ‘Bismillah’ pankartının sırrı çözüldü! Bir anda slogan haline geldi

Böylece başlangıçta protestocuların şüpheli bulduğu bir sosyal medya mesajındaki “Bismillah” ifadesi, Fransa sokaklarında ironik bir protesto sloganına dönüştü.

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