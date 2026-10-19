Fransa sokaklarında yayılan ‘Bismillah’ pankartının sırrı çözüldü! Bir anda slogan haline geldi

HER ŞEY SOSYAL MEDYADAKİ O MESAJLA BAŞLADI Slogan, protestocuların iletişim kurduğu bir sosyal medya grubunda paylaşılan mesajın ardından ortaya çıktı. Aktarılanlara göre, eylemcilerin gruba sızmaya çalışan bir polis olduğundan şüphelendiği bir hesap, “Bismillah, her yer karanlık! Abluka ne zaman kardeşim? Her şeyi paramparça edeceğiz. Beni Aichek abluka grubuna ekleyin” şeklinde bir mesaj gönderdi. Hesabın paylaşımında Cezayir bayrağı emojisi kullandığı ve kendisini “Mamadou” takma adıyla tanıttığı belirtildi.