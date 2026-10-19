Fransa sokaklarında yayılan ‘Bismillah’ pankartının sırrı çözüldü! Bir anda slogan haline geldi
Fransa’daki öğrenci protestolarında üzerinde “Bismillah, c’est les ténèbres” yazan pankartlar dikkat çekmeye başladı. Sosyal medyada doğan ve kısa sürede göstericiler arasında yayılan ifadenin hikayesi de ortaya çıktı. Eylemcilerin gruplarına sızmaya çalışan bir polis olduğunu düşündükleri kişinin kullandığı ifadeleri tiye alan öğrenciler, söz konusu cümleyi ironik bir slogana dönüştürerek Fransa sokaklarına taşıdı.