Kilosu 8 bin lira! Arı sütü hasadı başladı

Özellikle aileler çocukların gelişimine katkı sağladığı için tercih ediyor. Beyin gelişimine önemli katkıları var. Koronavirüs sürecinde yoğun talep var tüm stoklarımızı sattık. Sadece yurt içi değil yurt dışından da talep büyük, gram gram sağdığımız sütün kilosunu 8 bin liradan satıyoruz." dedi.