Kilosu 200 TL! Talebe yetişemiyorlar

Bahçede dalından toplayan ve serada soyan olmak üzere günde ortalama 20 işçi istihdam eden Recep Kılıç, "Denizci bir arkadaşımızın 2014 yılında, tatile geldiğinde balkonunda kuruttuğu, cennet elması kurularını arkadaşlarına götürmesiyle başlayan 'Kavaklıdere Cennet Hurması' serüveni, günümüzde bütün dünyanın tanıdığı bir meyve haline geldi. 2016 yılında iç pazarda pazarlamak üzere başladığımız cennet hurması satışlarına artık yetişemiyoruz. Geçen yıl Moskova’dan 15 -20 ton Kavaklıdere Cennet Hurması talebi aldık, ancak talepleri karşılayamadık. Bölgemizde yaklaşık 800 dönüm alanda cennet elması yetiştiriliyor. 240 ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Çiftçilerimiz üzüm bağlarını söküp, cennet elması üretimine dönüyor. Çünkü cennet elması ekonomik olarak daha karlı. Geçen yıl 4 ton cennet elması kurusu üretimi yaptım. Bu yıl hedefimiz 6 tonu geçmek. Geçen yıl 7 TL’ye aldığımız cennet elmasının kilosu bu yıl 15 TL. Henüz piyasa açılmadı ama bu yıl cennet elması kurusunun fiyatı 200 TL civarında olacak. Ürettiğimiz ürünleri şu anda ihracatçı firmalarla görüşüyoruz. Henüz sezon tam başlamadı. Geçen yıl Almanya ve Hollanda’ya ürün gönderdik. Bu yıl daha çok alternatif var, pazar bulma sıkıntımız yok ancak ürün yetersiz kalıyor. Çiftçilerimizin, üzüme alternatif ürün olarak, cennet elmasını tercih etmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.