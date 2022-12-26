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Yaşam
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Kilosu 150 TL! Tam bir şifa deposu

2022-12-26 14:26:55
Kilosu 150 TL! Tam bir şifa deposu

Ege Bölgesi'nde toplanan çıntar, vatandaşların geçim kaynağı olmaya devam ediyor.

#1
Foto - Kilosu 150 TL! Tam bir şifa deposu

Ege Bölgesi'nde sonbahar yağmurlarından sonra çam ormanlarının diplerinde ortaya çıkan doğal mantar olarak bilinen çıntar özellikle köylünün geçim kaynağı oldu. Muğla'da kış mevsiminin vazgeçilmez yiyeceği olan çıntar halk pazarda kilosu 150 TL'ye alıcı buluyor. Doğal bir mantar çeşidi olan ve kış mevsimi gelince sofraların vazgeçilmez besini olan çıntar, Muğla ve çevresindeki açık pazaryerlerinde vatandaşlar tarafından da büyük rağbet görüyor.

#2
Foto - Kilosu 150 TL! Tam bir şifa deposu

Muğla'da kış mevsiminin vazgeçilmez yiyeceği olan çıntarı halk pazarında kilosu 150 TL'den satan köylü kadınları aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Halk pazarında çıntar satan köylülerin yanı sıra ev hanımları da sabahın erken saatlerinde soluğu ormanlık alanda alıyorlar. Toplanan çıntarlar daha sonra aile bütçelerine katkıda bulunmak isteyen köylü kadınlar halk pazarında satmak için akşam saatlerine kadar müşteri bekliyor.

#3
Foto - Kilosu 150 TL! Tam bir şifa deposu

Aile bütçesine katkı sağlamak için çıntar sattığını belirten Dilber Teyze, "Çıntar sonbahar yağmurlarının yağmasıyla birlikte çam ağaçları altında çıkar. Tadı çok lezzetlidir. Ama bu yıl Muğla'da yağışların zamanında yağmaması nedeniyle az çıntar oldu. Geçtiğimiz yıl daha fazla vardı. Geçen yıl 20 kilo toplarken bu yıl 5 kiloyu anca bulabildik. Her yıl bu dönemde ormana gidip çıntar topluyoruz. Ben ev hanımıyım zor geçiniyoruz. Aile bütçemize katkı sağlamak için sabah erken saatlerde Yılanlı Dağı'na çıkarak ormanlık alanda öğle saatlerine kadar çıntar topluyorum. Daha sonra topladığım çıntarı satmak için pazara geliyorum. Günde yaklaşık 300 ile 400 TL arasında gelir elde ediyorum" diye konuştu.

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