Kilosu 150 TL! Tam bir şifa deposu

Aile bütçesine katkı sağlamak için çıntar sattığını belirten Dilber Teyze, "Çıntar sonbahar yağmurlarının yağmasıyla birlikte çam ağaçları altında çıkar. Tadı çok lezzetlidir. Ama bu yıl Muğla'da yağışların zamanında yağmaması nedeniyle az çıntar oldu. Geçtiğimiz yıl daha fazla vardı. Geçen yıl 20 kilo toplarken bu yıl 5 kiloyu anca bulabildik. Her yıl bu dönemde ormana gidip çıntar topluyoruz. Ben ev hanımıyım zor geçiniyoruz. Aile bütçemize katkı sağlamak için sabah erken saatlerde Yılanlı Dağı'na çıkarak ormanlık alanda öğle saatlerine kadar çıntar topluyorum. Daha sonra topladığım çıntarı satmak için pazara geliyorum. Günde yaklaşık 300 ile 400 TL arasında gelir elde ediyorum" diye konuştu.