Kilometrede 39 kuruş yakıyor! Benzinden 8 kat daha ucuz, vatandaşlar artık onu almaya başladı

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Akaryakıt fiyatlarına artarda zam gelmesiyle beraber vatandaşlar için yakıt tasarrufu en önemli maddelerden biri oldu. Herkes en az yakıt harcayan aracı bulmaya çalışıyor. Peki yakıt türlerine göre araçlar ne kadar yakıyor?
Hem dünya piyasasındaki yükselmeler hem de ülkemizdeki artışlarla beraber benzin 41 lirayı, mazot ise 43 lirayı geçti.
Yaşanan bu yükseliş sonrası kilometre başına en az yakan aracı bulmaya çalışanlar önce otogaza geçti ancak otogaza da çeşitli zamların gelmesiyle elektrikli araçlar gündeme geldi.
ARAÇLAR 1 KM’DE NE KADAR YAKIYOR?
Benzinli bir araç 1 km'de 3.09 TL'lik yakıt yakıyor.
Dizen – motorinli araç ise aynı mesafeyi 2.66 TL’lik yakıtla geçiriyor.
Otogaz ise aynı mesafeyi onlara yakın bir yakıt tüketimi ile 2.08 TL ile kat ediyor..
Elektrikli (DC) bir araç 1 km’yi 1.31 TL Elektrikli (AC) araç, aynı mesafeyi 39 kuruşa geçiyor.
Bu da benzinden hemen hemen 8 kat daha az yakıyor anlamına geliyor. Elektrikli araçlar her ne kadar bazı sorunları olsa da bu yönden cazip hale geliyor.
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