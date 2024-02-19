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Kilometrede 39 kuruş yakıyor! Benzinden 8 kat daha ucuz, vatandaşlar artık onu almaya başladı

2024-02-19 01:10:30
Kilometrede 39 kuruş yakıyor! Benzinden 8 kat daha ucuz, vatandaşlar artık onu almaya başladı

#1
Foto - Kilometrede 39 kuruş yakıyor! Benzinden 8 kat daha ucuz, vatandaşlar artık onu almaya başladı

Akaryakıt fiyatlarına artarda zam gelmesiyle beraber vatandaşlar için yakıt tasarrufu en önemli maddelerden biri oldu. Herkes en az yakıt harcayan aracı bulmaya çalışıyor. Peki yakıt türlerine göre araçlar ne kadar yakıyor?

#2
Foto - Kilometrede 39 kuruş yakıyor! Benzinden 8 kat daha ucuz, vatandaşlar artık onu almaya başladı

Hem dünya piyasasındaki yükselmeler hem de ülkemizdeki artışlarla beraber benzin 41 lirayı, mazot ise 43 lirayı geçti.

#3
Foto - Kilometrede 39 kuruş yakıyor! Benzinden 8 kat daha ucuz, vatandaşlar artık onu almaya başladı

Yaşanan bu yükseliş sonrası kilometre başına en az yakan aracı bulmaya çalışanlar önce otogaza geçti ancak otogaza da çeşitli zamların gelmesiyle elektrikli araçlar gündeme geldi.

#4
Foto - Kilometrede 39 kuruş yakıyor! Benzinden 8 kat daha ucuz, vatandaşlar artık onu almaya başladı

ARAÇLAR 1 KM’DE NE KADAR YAKIYOR?

#5
Foto - Kilometrede 39 kuruş yakıyor! Benzinden 8 kat daha ucuz, vatandaşlar artık onu almaya başladı

Benzinli bir araç 1 km'de 3.09 TL'lik yakıt yakıyor.

#6
Foto - Kilometrede 39 kuruş yakıyor! Benzinden 8 kat daha ucuz, vatandaşlar artık onu almaya başladı

Dizen – motorinli araç ise aynı mesafeyi 2.66 TL’lik yakıtla geçiriyor.

#7
Foto - Kilometrede 39 kuruş yakıyor! Benzinden 8 kat daha ucuz, vatandaşlar artık onu almaya başladı

Otogaz ise aynı mesafeyi onlara yakın bir yakıt tüketimi ile 2.08 TL ile kat ediyor..

#8
Foto - Kilometrede 39 kuruş yakıyor! Benzinden 8 kat daha ucuz, vatandaşlar artık onu almaya başladı

Elektrikli (DC) bir araç 1 km’yi 1.31 TL Elektrikli (AC) araç, aynı mesafeyi 39 kuruşa geçiyor.

#9
Foto - Kilometrede 39 kuruş yakıyor! Benzinden 8 kat daha ucuz, vatandaşlar artık onu almaya başladı

Bu da benzinden hemen hemen 8 kat daha az yakıyor anlamına geliyor. Elektrikli araçlar her ne kadar bazı sorunları olsa da bu yönden cazip hale geliyor.

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