Kilo vermek için herkes yapıyor! Litre litre içiliyor ama ölümcül olabilir

Su zehirlenmesi tanısının hasta kısa sürede ve en az 2 litre su içmiş, yapılan tahlillerde serum sodyum düzeyi 135 meq/litrenin altında, kas krampları, kaslarda ağrı güçsüzlük, bitkinlik, bulantı, kusma ve baş ağrısı belirtilerinin olmasıyla konulabileceğini belirten Dahiliye Uzmanı Dr. Mehmet Acımış, “Su ihtiyacınız yaşınıza, kilonuza, cinsiyetinize, fiziksel aktivitenize ve hava durumuna göre değişir. Ortalama olarak yetişkin bir insanın günde 2-3 litre su içmesi yeterlidir. Tüketilen su miktarı kadar, tüketildiği zaman aralığı da önemlidir. Böbrekler saatte yaklaşık olarak 0.8 ile 1 litre arasında suyu işlemden geçirmektedir. Dolayısıyla bu miktarın üstüne çıkmak rahatsızlık verebilir. Kandaki sodyum seviyesi düşmeye başladıkça, vücut sıvıları hücrenin dışından içeri doğru hareket eder. Bunun sonucunda ise hücrelerde şişme meydana gelir. Beynimiz dışında birçok organ bu şişmeyi tolere edebilir. Hücrelerin şişmesi ile birlikte kişinin sağlığı riske girer. Aşırı miktarda su, çok kısa bir süre zamanda içildiğinde, beyin şişerek kafatasına baskı uygulamaya başlar. Baş ağrısı, sersemlik, solunum sıkıntısı, bilinç bulanıklığı, huzursuzluk ve sinirlilik ilerleyen dönemde nöbetlerle, komayla veya nihayetinde ölümle sonuçlanır” diye konuştu.