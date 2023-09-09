  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
5
Kilis'te bina girişinde çıkan yangın söndürüldü

2023-09-09 06:43:38
Kilis'te bina girişinde çıkan yangın söndürüldü

Kilis'te bir binanın girişinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

#1
Foto - Kilis'te bina girişinde çıkan yangın söndürüldü

Kazım Karabekir Mahallesi Rauf Çamur Sokak'ta 2 katlı binanın girişinde yangın çıktığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

#2
Foto - Kilis'te bina girişinde çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında,

#3
Foto - Kilis'te bina girişinde çıkan yangın söndürüldü

bina girişindeki biri elektrikli olmak üzere iki motosiklet kullanılamaz hale geldi.

#4
Foto - Kilis'te bina girişinde çıkan yangın söndürüldü

Kadiri şeyhi olduğu iddia edilen Cübbeli Ahmet Hoca'dan ilk açıklama!
Gündem

Kadiri şeyhi olduğu iddia edilen Cübbeli Ahmet Hoca'dan ilk açıklama!

Cübbeli Ahmet Hoca, hakkında ortaya atılan 'Kadiri tarikatına şeyh oldu' iddialarına dün akşamki haftalık sohbetinde cevap vermesine karşın ..
Yeniden Refah Partisi'nden yerel seçim kararı
Gündem

Yeniden Refah Partisi'nden yerel seçim kararı

Yeniden Refah Partisi Seçim İşleri Başkanı Cengiz Zor, partisinin 31 Mart 2024 Yerel Yönetimler Seçimleri'ne tek başına gireceğini açıkladı...
Süleyman Soylu o haberlere ateş püskürdü!
Gündem

Süleyman Soylu o haberlere ateş püskürdü!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisini suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan üzerinden hedef alan medya kuruluşlarına sert ifadelerle tepki..
Ekran kabadayısı kavgacı Ersan Şen'den kendi televizyon kanalı için güldüren vaad!
Medya

Ekran kabadayısı kavgacı Ersan Şen'den kendi televizyon kanalı için güldüren vaad!

Televizyon ekranlarında tansiyon yükselten tartışmalarıyla sıkça gündeme gelen Ersan Şen, açacağı televizyon kanalının tanıtımı için güldüre..
Muharrem İnce lafı dolandırmadı! 'Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa CHP'yi...'
Siyaset

Muharrem İnce lafı dolandırmadı! 'Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa CHP'yi...'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında "Ne kadar kaçak FETÖ’cü varsa CHP’yi destekledi. Kılıçdaroğlu Ukrayna'..
Cumhuriyetçilerin darbe girişimini Oda TV yazdı!
Medya

Cumhuriyetçilerin darbe girişimini Oda TV yazdı!

Suların durulmadığı Cumhuriyet gazetesinde, Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu'nun istifasının ardından Cumhuriyet.com.tr'nin genel ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23