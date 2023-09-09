2023-09-09 06:43:38 Kilis'te bina girişinde çıkan yangın söndürüldü
Kilis'te bir binanın girişinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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Kilis'te bir binanın girişinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kazım Karabekir Mahallesi Rauf Çamur Sokak'ta 2 katlı binanın girişinde yangın çıktığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında,
bina girişindeki biri elektrikli olmak üzere iki motosiklet kullanılamaz hale geldi.
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