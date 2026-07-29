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Türkiye onun için savaş helikopteri projesini durdurmuştu: Yetkili isimden merak edilen açıklama geldi

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Türkiye onun için savaş helikopteri projesini durdurmuştu: Yetkili isimden merak edilen açıklama geldi

Türkiye, T925 Genel Maksat Helikopter'in yapımına hız vermek adına ATAK-2 helikopter projesini durdurmuştu. Son durumla ilgili TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'ndan açıklama geldi.

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Foto - Türkiye onun için savaş helikopteri projesini durdurmuştu: Yetkili isimden merak edilen açıklama geldi

TUSAŞ Genel Müdür Mehmet Demiroğlu, HaberTürk’te yayınlanan Airport programında Şimşek Güntay’ın sorularını yanıtladı. Defenceturk'te yer alan habere göre, 10 ton sınıfı T925 Genel Maksat Helikopteri Projesi hakkında da açıklamalarda bulunan Demiroğlu, şu ifadeleri kullandı:

#2
Foto - Türkiye onun için savaş helikopteri projesini durdurmuştu: Yetkili isimden merak edilen açıklama geldi

“T925 şu ana kadar bizim ilk uçuşunu yapmamış tek platformumuz. O da inşallah bu senenin sonunda ortaya çıkmış olacak. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde uçuşunu yapmasını öngörüyoruz. İlk 8 platform, prototiplerin haricindeki, Orman Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecek hava yangın söndürme platformları olarak. 19 kişi taşıyabilen bir helikopter. Buna paralel olarak 4 ton su taşıyabiliyor. Biz bütün kuvvetlerimizde; hava, kara, jandarma, özel kuvvetler, deniz kuvvetleri gibi son kullanıcıların isterlerini de toparladık.“

#3
Foto - Türkiye onun için savaş helikopteri projesini durdurmuştu: Yetkili isimden merak edilen açıklama geldi

Bahse konu helikopter geliştirme kabiliyetleri kapsamında tasarlanan T925, yüksek taşıma kapasitesi ve geniş iç hacmiyle dikkat çekiyor. Prototiplerin ardından üretilecek ilk 8 adet platformun yangınla mücadele konfigürasyonunda Orman Genel Müdürlüğü (OGM) envanterine kazandırılması planlanıyor.

#4
Foto - Türkiye onun için savaş helikopteri projesini durdurmuştu: Yetkili isimden merak edilen açıklama geldi

Eş zamanlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki kara, hava, deniz, jandarma ile özel kuvvetler gibi farklı son kullanıcıların operasyonel ihtiyaçlarına uygun askeri konfigürasyon geliştirme çalışmaları da sürdürülüyor. 19 yolcu taşıma kapasitesinin yanı sıra yangın söndürme görevlerinde 4 ton su taşıma kabiliyetine sahip olan T925, Türkiye’nin ağır sınıf helikopter ihtiyacının yerli ve milli imkanlarla karşılanmasında kritik rol oynayacağı düşünülüyor.

#5
Foto - Türkiye onun için savaş helikopteri projesini durdurmuştu: Yetkili isimden merak edilen açıklama geldi

T925 Ağır Sınıf Genel Maksat Helikopteri Türkiye'nin ağır sınıf genel maksat helikopteri olarak geliştirilen T925, 10 ton sınıfındaki yapısıyla hem askeri hem de sivil görevlerde geniş kullanım imkânı sunuyor. İki adet TV3-117VMA-SBM1V turboşaft motordan güç alan platform, yüksek sıcaklık ve yüksek irtifa koşullarında dahi etkin görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Geniş iç hacmi sayesinde 2 kişilik uçuş ekibine ek olarak 19 yolcu taşıyabilen T925, 324 km/s (175 knot) azami hıza ulaşırken 500 kilometrenin üzerindeki menziliyle uzun süreli operasyonlara da imkân tanıyor. Gelişmiş aviyonik sistemleri, arama ve hava durumu radarı ile rotor buz önleme sistemi sayesinde gece-gündüz ve zorlu hava koşullarında güvenle görev icra edebiliyor. Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak otomatik ana rotor ve kuyruk katlama sistemiyle donatılan helikopter, gemi konuşlu görevlerde de önemli avantaj sağlıyor. T925; personel ve yük taşımacılığının yanı sıra arama-kurtarma, deniz üstü (off-shore) operasyonları, yangın söndürme ve tıbbi tahliye gibi çok çeşitli görevlerde kullanılmak üzere geliştirilen, yüksek görev esnekliğine sahip yeni nesil bir platform olarak öne çıkıyor.

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