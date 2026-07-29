Türkiye onun için savaş helikopteri projesini durdurmuştu: Yetkili isimden merak edilen açıklama geldi

T925 Ağır Sınıf Genel Maksat Helikopteri Türkiye'nin ağır sınıf genel maksat helikopteri olarak geliştirilen T925, 10 ton sınıfındaki yapısıyla hem askeri hem de sivil görevlerde geniş kullanım imkânı sunuyor. İki adet TV3-117VMA-SBM1V turboşaft motordan güç alan platform, yüksek sıcaklık ve yüksek irtifa koşullarında dahi etkin görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Geniş iç hacmi sayesinde 2 kişilik uçuş ekibine ek olarak 19 yolcu taşıyabilen T925, 324 km/s (175 knot) azami hıza ulaşırken 500 kilometrenin üzerindeki menziliyle uzun süreli operasyonlara da imkân tanıyor. Gelişmiş aviyonik sistemleri, arama ve hava durumu radarı ile rotor buz önleme sistemi sayesinde gece-gündüz ve zorlu hava koşullarında güvenle görev icra edebiliyor. Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak otomatik ana rotor ve kuyruk katlama sistemiyle donatılan helikopter, gemi konuşlu görevlerde de önemli avantaj sağlıyor. T925; personel ve yük taşımacılığının yanı sıra arama-kurtarma, deniz üstü (off-shore) operasyonları, yangın söndürme ve tıbbi tahliye gibi çok çeşitli görevlerde kullanılmak üzere geliştirilen, yüksek görev esnekliğine sahip yeni nesil bir platform olarak öne çıkıyor.