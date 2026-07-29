Girişi yasaklanan ormanı çöplüğe çevirdiler

Yıllardır kanser tedavisi gördüğünü ve temiz hava almak amacıyla Kızıltepe'ye geldiğini söyleyen Asım Yılmazer, bölgede gördüğü çöpleri de kendi imkanlarıyla topladığını belirterek, "Çöp başta birinci problemimiz burada. Güzel bir yer, güzel bir mevki. Herkes gelsin, herkes gitsin ama temiz tutalım bu çevreyi. İnsanlar yiyip içiyor, çöpünü bırakıp gidiyor. Biz bir arkadaşımla topluyoruz. Bıktık toplamaktan. Ben haftada bir gün topluyorum, ertesi gün yine aynısı oluyor" dedi. Bölgeye molozların da bırakıldığını öne süren Yılmazer, "Moloz getirip atanlar var. Alkol içen de çok burada, şişelerini atıyorlar. Çöp tenekeleri köyün içerisinde var. İnsanlar çöplerini götürüp oraya atsınlar. İstanbul'da böyle ormanlık alanlar zaten çok zor bulunuyor. Burası tertemiz, çok güzel bir yer" ifadelerini kullandı.